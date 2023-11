Branża zakładów sportowych w 2023 roku

Obecny rok jest dla polskich operatorów zakładów okresem bez dużej imprezy piłkarskiej o skali międzynarodowej jak Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Branża nie doczekała się także pożądanych zmian prawnych, zwłaszcza w zakresie podatków, a w drugiej połowie roku firmy przeżyły falę najwyższych wygranych graczy w ostatnich kilku latach. Rynek jednak systematycznie rośnie, a w nim naturalnie zwiększa się udział kanału online (zwłaszcza mobile), a spada liczba zakładów zawieranych w punktach stacjonarnych. Wiele firm mimo braku perspektyw na rentowność, sukcesywnie zwiększa zakres zaangażowania sponsoringowego w polski sport, a także zdecydowaną akwizycję nowych graczy przez zwiększenie kursów (tzw. “boosty”) i możliwość gry bez depozytu.

We współpracy z ekspertami branży zakładów z serwisu “Legalni Bukmacherzy.pl”, przygotowaliśmy subiektywne kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2023 roku:

Pierwszy kwartał 2023

Styczeń jest tradycyjnie miesiącem podsumowań w większości branż. W zakładach sportowych odbywa się wtedy coroczna Gala Nagród Bukmacherskich za rok poprzedni. 2023 rozpoczął się wyjątkowo pomyślnie dla marki bukmachera Superbet, który zdobył m.in. tytuł “Bukmachera Roku 2022”. Był to pierwszy raz, kiedy tytuł ten zdobyła marka wschodząca, dopiero zdobywająca udziały w polskim rynku zakładów. Stało się tak dzięki dobrej jakości produktowi nastawionemu na dobre doświadczenia użytkowników z rozwiązań mobile, zwłaszcza gier free to play oraz rozwiązań społecznościowych. Koniec miesiąca to także wydawać by się mogło mało znaczące z punktu widzenia bukmacherów wydarzenie, czyli … finał WOŚP. Cieszy fakt, że z roku na rok coraz więcej firm oferujących zakłady wspiera tę i inne organizacje, podkreślając swoje zrozumienie dla społecznej odpowiedzialności biznesu. Niestety, rok w branży zaczął się także od wycofania się jednego z bukmacherów z rynku, w wyniku którego Noblebet został połączony z siostrzanym LVbet.

Jako najważniejsze wydarzenie w lutym można wskazać drugie wycofanie się firmy z rynku (i na szczęście ostatnie w 2023), tym razem bukmachera eWinner, za którym stał inwestor kontrolowany przez SKOK Stefczyka. Firma znana była ze sponsoringu żużla i piłki nożnej, a jej ambasadorem był Marcin Gortat. Trzeba przyznać, że wyjście to zostało zaplanowane starannie wraz z wygaśnięciem umów sponsoringowych oraz przedstawieniem graczom konkretnego planu i terminów na dokonywanie ostatnich zakładów i wypłat wygranych z kont graczy.

Marzec jest przeważnie miesiącem zwiększonych obrotów w firmach bukmacherskich po mniej owocnej zimie. Do gry wracają w tym czasie wszystkie najważniejsze ligi sportowe, a oferta wzbogacana jest także o zdarzenia społeczne, polityczne, czy kulturalne jak gala rozdania Oscarów, która systematycznie przyciąga coraz większe grono filmomaniaków. W Polsce ma to związek z coraz lepszym wizerunkiem branży, która po latach stygmatyzowania jaki się dziś jako rozrywka dla dorosłych, do której należy podchodzić odpowiedzialnie. W dalszej części kalendarium przywołamy kolejne przypadki wydarzeń nie-sportowych, które przyciągają coraz więcej doraźnych graczy.

Drugi kwartał

Polska piłka nożna klubowa i reprezentacyjna, to oczywiście najpopularniejsze rozgrywki do obstawiania. Zarówno kibiców, jak i bukmacherów ucieszyła w kwietniu jedna z największych niespodzianek w rodzimej piłce ostatnich lat, bo za taką należy uznać awans Lecha Poznań aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. W tym czasie klubowe koszulki zdobił jeszcze logotyp lidera rynku, czyli marki STS zakłady bukmacherskie.

Maj to miesiąc, gdy wiele rozgrywek piłkarskich wchodzi w decydującą fazę, a w Polsce tradycyjnie odbywa się finał Fortuna Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Puchar to jeden z największych projektów sponsoringowych wraz z naming rights dla branży zakładów, które należą oczywiście do Fortuny. Firma ta była związana także z federacją freak fight “High League” i to właśnie w maju współpraca ta została zerwana z inicjatywy sponsora, ze względu na skandal jaki wybuchł po ujawnieniu powiązań władz federacji. Maj w branży rozrywkowej to także Eurowizja, która mimo spadku muzycznego prestiżu, cieszy się niezmienną popularnością wśród obstawiających wydarzenia pozasportowe.

Wiadomością czerwca nie był w branży zakładów ani finał Ligi Mistrzów, ani wygrana Igi Świątek we French Open. W branży mówiło się o tym już od pewnego czasu, a w połowie czerwca potwierdzona została informacja, że przejęciem STS zainteresowany jest międzynarodowy gigant branżowy Entain Holdings, właściciel między innymi takich marek jak Bwin. Co ciekawe, grupa weszła już wcześniej na polski rynek, przejmując markę Totolotek zakłady bukmacherskie, która docelowo miała zmienić brand i produkt bukmacherski właśnie na “Bwin”. W obliczu przejęcie STS przez Entain, jest to jednak raczej wątpliwe.

Trzeci kwartał: nowe kontraktry

Przełom czerwca i lipca, to zawsze gorący czas w branży zakładów ze względu na kończące się i nowe kontrakty sponsoringowe. W ich wyniku, 1 lipca 2023 Superbet zakomunikował, że zostaje sponsorem Lecha Poznań w miejsce STS, który był związany z wielkopolskim klubem aż 10 lat. Firma kierowana przez Mateusza Juroszka zrekompensowała sobie ten zakończony projekt, podpisaniem umowy z Mistrzem Polski Rakowem Częstochowa, z którego z kolei odszedł wcześniej forBET.

Od kilku już lat bukmacherzy korzystają z popularności gal freak fight. Dzięki nim niegdyś LVbet, a później Betclic i Fortuna, zdobywały nowych, młodych klientów, dzięki sponsorowaniu Fame MMA, Prime MMA, High League i innych mniejszych wydarzeń. Po aferze związanej z High Leagu, sierpień był miesiącem debiutu nowej federacji Clout MMA na czele której stanął między innymi Sławomir Peszko. Co ciekawe, były piłkarz Reprezentacji Polski jest ambasadorem Superbet, a pośrednio jako przedstawiciel federacji Clout MMA współpracuje z Fortuną. Z innych wydarzeń, w sierpniu bukmacher Betclic zaangażował się w muzyczny festiwal SBM, a Fuksiarz poinformował o nawiązaniu współpracy z La Liga.

Ostatni kwartał roku 2023

Spółka Cherry Online posiada już w Polsce operatora PZBUK, ale we wrześniu tego roku uruchomiła swoją drugą markę ComeOn, która ze względu na wysoki poziom rozpoznawalności, od razu zdobyła uznanie części klientów. Był to jedyny debiut bukmacherski w roku 2023, podobnie jak w roku 2022, gdy debiutował wówczas wyłącznie operator GO+bet.

Październik można śmiało uznać za najbardziej gorący czas dla rynku bettingowego w 2023r. Stało się tak za sprawą wyników sportowych – mała liczba niespodzianek i zakłady po myśli klientów spowodowały, że dla wszystkich firm był to czas wyjątkowo trudny ze względu na konieczność wypłaty bardzo wysokich wygranych. Część bukmacherów zrezygnowała w tym czasie z najkosztowniejszych promocji i bonusów bukmacherskich.

Październik to oczywiście także wybory parlamentarne. Bukmacherzy przeważnie celnie szacują kursy na rozstrzygnięcia wyborów, więc są one także uważnie śledzone przez sztaby i media polityczne. Z ciekawostek dotyczących wyborów, to bukmacherzy muszą w pełni respektować ciszę wyborczą, co wiąże się z zaprzestaniem przyjmowania zakładów w jej trakcie.

Tenis to drugi najpopularniejszy sport u polskich graczy zakładów. W związku z tym, dużym wydarzeniem i radością w branży była wygrana Igi Świątek w WTA Finals w Cancun i powrót Polki na pierwszą pozycję w rankingu WTA. Listopad to także finalne rozstanie Krzysztofa Stanowskiego z Kanałem Sportowym. Jaki ma to związek z branżą? Partnerami kanału YouTube są aż dwie firmy bukmacherskie (Superbet i Fuksiarz), które niewątpliwie mogą odczuć zawirowania związane z nieuniknionym (przynajmniej początkowo) spadkiem zasięgów. Nowy projekt jednego z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w Polsce, będzie niewątpliwie kolejnym atrakcyjnym z punktu widzenia partnerstwa dla bukmacherów.

Grudzień to przeważnie miesiąc lekkiego spadku obrotów w branży ze względu na święta i nowy rok, ale mimo to bukmacherzy będą chcieli na mniejszej skali odbić sobie niekorzystne wyniki sportowe z poprzednich miesięcy. Powinno w tym pomóc wprowadzenie szerokiej oferty na mniej przewidywalne sporty zimowe.

Materiał powstał we współpracy z iGamingNuts.