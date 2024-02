Zaginął polski triathlonista. Trwają poszukiwania

Zaginął polski triathlonista – Dominik Bogdanowicz. Po raz ostatni widziany był w Polsce 10 lutego. Następnego dnia pojechał do Austrii, gdzie miał trenować w okolicy Zell am See (góry). Mężczyzna jest poszukiwany przez policjantów z Woli. Jak informują funkcjonariusze, zaginiony ostatni raz nawiązał kontakt z rodziną w niedzielę 11 lutego 2024 roku. Od tamtej pory bliscy nie otrzymali od niego żadnej informacji.

Zaginął polski triathlonista Dominik Bogdanowicz

Dominik Bogdanowicz ma 28 lat, mierzy 183 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma krótkie ciemne włosy. „Znaki szczególne – centymetrowa blizna na czole. Mężczyzna prawdopodobnie ubrany był w sportową odzież” – czytamy w komunikacie KRP Warszawa IV.

Jak informuje serwis eurosport.pl, rodzina zgłosiła zaginięcie w miniony poniedziałek, czyli po ośmiu dniach od ostatniej rozmowy z Dominikiem Bogdanowiczem. Mężczyzna miał wrócić do pracy 19 lutego, ale tego nie uczynił i prawdopodobnie wciąż przebywa poza granicami kraju. – Zgłosiliśmy sprawę polskiej policji, ta miała się kontaktować z austriacką. Wiem też, że kolega Dominika odzywał się do organizacji zajmującej się poszukiwaniami zaginionych – powiedziała eurosport.pl siostra zaginionego Patrycja Zielińska.

– Policja namierzyła telefon, ostatnia aktywność była właśnie w tamtą niedzielę. On ma też zegarek sportowy, w którym wpisywał sobie trening. Są próby znalezienia go przez GPS tego zegarka – dodała.

Z kim się kontaktować?

W czwartek 22 lutego skontaktowaliśmy się z nadkom. Martą Sulowską, oficer prasową KRP IV w Warszawie. Funkcjonariusze nie mają nowych informacji nt. Dominika Bogdanowicza. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany, a osoby, które mogą pomóc w jego odnalezieniu proszone są o kontakt z policjantami komendy przy ulicy Żytniej 36, telefonicznie: (47) 72394 50 lub z najbliższą jednostką Policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected].

Eurosport.pl informuje także, iż każdy, kto ma jakieś informacje na temat zaginionego, może je przekazywać w mediach społecznościowych: Facebook – Dominik Bogdanowicz Triathlete, Instagram – dbtri_95.

