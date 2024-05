Trzy medale na portugalskiej ziemi. Kosmiczny występ reprezentantek Polski!

Do Portugalii reprezentacja Polski kobiet w składzie: Natalia Sadowska (WKS Admirał PCBest Szczecin), Marta Bańkowska (UKS Struga Marki) i Katarzyna Stańczuk (LKS Olymp Błonie) pojechała z nadziejami na złote medale drużynowych mistrzostw świata. Wśród pań dysponujemy bardzo mocnym zespołem i to było widać w walce o najwyższe laury.

Trzy miejsca na podium dla polskiej drużyny

Najpierw biało-czerwone wywalczyły srebro w grze klasycznej. Tam lepsze okazały się tylko reprezentantki Łotwy, a podium uzupełniła Holandia. Od wtorku jednak rozpoczął się koncert Polek. W turnieju rozgrywanym tempem szybkim nasze warcabistki stanęły na najwyższym stopniu podium. Kolejne medalowe pozycje zajęły Ukrainki oraz Chinki. W środę na deser rozegrano zawody w grze błyskawicznej.

Na dziesięciorundowym dystansie reprezentacja Polski ponownie nie miała sobie równych. Tym razem zdobyła 15 punktów, wyprzedzając o punkt Ukrainę i o trzy „oczka” Holandię.

Trio Sadowska, Bańkowska, Stańczuk na przestrzeni wszystkich trzech turniejów zaprezentowało kapitalną dyspozycję. Łącznie Polki rozegrały 23 mecze i przegrały zaledwie dwa – po jednym w tempie klasycznym oraz błyskawicznym. Zespół nie miał słabego punktu, co okazało się kluczowe w walce o najwyższe cele.

Sadowska i spółka z kontynuacją sukcesów

Nasze warcabistki pojechały do portugalskiej Albufeiry świeżo po udanych występach w turnieju z cyklu Pucharu Świata, który odbył się w holenderskim Flevoland. Tam w kategorii kobiet Sadowska uplasowała się na drugiej lokacie, Bańkowska na trzeciej, a Stańczuk była piąta. Pierwsze podium w zawodach Open tej rangi wśród mężczyzn zanotował natomiast Filip Kuczewski, zajmując trzecią pozycję.

Można by rzec, że Polska warcabami stoi. Oprócz tego, że w ostatnim czasie mnożą się sukcesy biało-czerwonych, to pod koniec tego roku zostaną rozegrane w kraju nad Wisłą dwie ważne imprezy. Na przełomie października i listopada odbędą się młodzieżowe mistrzostwa świata w Szklarskiej Porębie, a w grudniu do Julinka położonego w województwie mazowieckim przyjadą najlepsi gracze globu, by wziąć udział w walce o mistrzostwo świata w grze szybkiej i błyskawicznej, a także w Pucharze Świata Polish Open.

