Polska olimpijka Zofia K. w tarapatach. Może trafić na osiem lat do więzienia

Zofia K. ma na koncie wiele sportowych sukcesów. Na swoim koncie zapisała tytuł mistrzyni i dwukrotnej wicemistrzyni świata w olimpijskiej klasie RS:X. Podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku wywalczyła brązowy medal. W ostatnim czasie o windsurfrce głośno było nie za sprawą wybitnych osiągnięć na wodzie, a wypowiedzi uderzających w społeczność LGBT. Po tym jak Rafał Trzaskowski podpisał deklarację dotyczącą mniejszości seksualnych, windsurferka stwierdziła, że nie o taką Warszawę jej dziadek walczył w Powstaniu Warszawskim.

Tym razem nazwisko Zofii K. pojawia się w mediach w kontekście poważnych zarzutów. Do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga trafił akt oskarżenia przeciwko windsurferce. Norbert Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga przekazał, że olimpijce przedstawiono zarzu oszustwa, za co grozi jej kara nawet ośmiu lat pozbawienia wolności. W sprawie został oskarżony także notariusz, który stanie przed sądem pod zarzutem niedopełnienia obowiązków służbowych.

Postepowanie w sprawie Zofii K. dotyczyło nieprawidłowościach przy próbie przejęcia przez nią mieszkania w centrum stolicy. Wczesniej nieruchomość należała do ojca sportsmenki. Według śledczych w chwili przepisywania mieszkania na córkę stan zdrowia mężczyzny nie pozwalał na to, by była to świadoma decyzja. Ponieważ do przepisania doszło tuż przed śmiercią ojca Zofii K., pozostali członkowie rodziny nie ukywali oburzenia tym, co się stąło.

Czytaj też:

Przegrywali 1:3 i zgarnęli mistrzostwo. Co za historia w Orlen Basket LidzeCzytaj też:

Michał Probierz gwiazdą Internetu. Za to Koeman? Co za wpadka!