Polka przegrała przez tę decyzję trenerów. Kuriozalna sytuacja

Wiktoria Chołuj walczyła o sukces w zapasach w kategorii do 68 kilogramów. W pierwszej rundzie pewnie pokonała reprezentantkę Chin Feng Zhou 10:3, lecz w kolejnej uległa Amit Elor 0:8. Jako że Amerykanka awansowała później do finału turnieju, Polka otrzymała prawo rywalizacji w repasażach.

Wiktoria Chołuj żegna się z igrzyskami olimpijskimi

W nich los zetknął ją z Buse Cavusoglu Tosun. Pojedynek rozpoczął się lepiej dla reprezentantki Turcji, która prowadziła 1:0 po pierwszej rundzie. Mistrzyni świata i Europy okazała się bardzo trudną rywalką, choć reprezentantka Biało-Czerwonych szukała na nią sposobów. W kolejnej odsłonie pojedynku Chołuj udanie zaatakowała rywalkę, lecz punkty przyznano Tosun, bowiem akcja miała już miejsce poza linią starcia.

Sztab zawodniczki znad Wisły poprosił o challenge. Ten okazał się nietrafiony, przez co dodatkowy punkt otrzymała Turczynka. Prowadziła już 4:1 mając sporą przewagę nad przeciwniczką. Chołuj rzuciła się do odrabiania strat. Doprowadziła do wyniku 4:2, a następnie 4:3. Sześć sekund było zbyt krótkim czasem, by pochodząca z Białogardu zapaśniczka doprowadziła do remisu.

