Świat sportu w szoku po katastrofie samolotu. Na pokładzie byli mistrzowie świata

Do zdarzenia doszło w środowy wieczór, 29 stycznia 2025 roku, w pobliżu lotniska im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie. Na pokładzie samolotu znajdowało się 60 pasażerów oraz czterech członków załogi, natomiast śmigłowcem podróżowało trzech żołnierzy US Army. Według doniesień medialnych, z wody wyłowiono dotychczas 18 ciał ofiar.

Katastrofa lotnicza w Waszyngtonie. Wiadomo, kim były ofiary tragedii

Samolot Bombardier CRJ700, obsługujący lot z Wichita w stanie Kansas do Waszyngtonu, podchodził do lądowania na lotnisku im. Ronalda Reagana. W tym samym czasie śmigłowiec UH-60 Black Hawk, należący do armii amerykańskiej i stacjonujący w Fort Belvoir w Wirginii, wykonywał rutynowy lot szkoleniowy.

Około godziny 19:00 czasu lokalnego doszło do kolizji obu maszyn w powietrzu, w wyniku czego spadły one do rzeki Potomak.

Akcja ratunkowa nad Potomakiem

Natychmiast po katastrofie na miejsce zdarzenia skierowano liczne służby ratunkowe, w tym łodzie strażackie oraz ekipy nurków. Temperatura wody w Potomaku o tej porze roku wynosi około 1 stopnia Celsjusza, co znacząco utrudniało działania ratowników i zmniejszało szanse na odnalezienie ocalałych. Do tej pory z rzeki wydobyto 18 ciał, jednak akcja poszukiwawcza nadal trwa.

Reakcje władz

Prezydent Donald Trump został poinformowany o wypadku i zapewnił, że monitoruje sytuację, obiecując przekazanie dalszych informacji w miarę ich pojawiania się.

„Niech Bóg błogosławi ich dusze. Dziękuję za niesamowitą pracę wykonywaną przez naszych ratowników” – napisał w oświadczeniu wydanym przez Biały Dom.

Sekretarz obrony Pete Hegseth poinformował, że Departament Obrony natychmiast wszczął dochodzenie w sprawie katastrofy.

„Absolutnie tragiczne. Wysiłki ratunkowe i poszukiwania trwają. Modlitwy za wszystkie dotknięte dusze i ich rodziny” – napisał na portalu X.

Ofiary wśród społeczności łyżwiarskiej

Wśród pasażerów feralnego lotu znajdowała się grupa łyżwiarzy, trenerów oraz ich rodzin, wracających z obozu rozwojowego po Mistrzostwach USA w Łyżwiarstwie Figurowym 2025, które odbyły się w Wichita, Kansas. Profil The Skating Lesson, związany z amerykańskim łyżwiarstwem, przekazał:

„Modlimy się za wszystkich zaangażowanych w tragiczną katastrofę samolotu na lotnisku Reagan National Airport. Wielu łyżwiarzy, trenerów i ich rodzin było na pokładzie American Eagle Flight 5342, wracających z obozu rozwojowego po Mistrzostwach USA w Łyżwiarstwie Figurowym 2025 w Wichita, Kansas”.

Rosyjski portal Sports.ru poinformował, że na pokładzie znajdowali się mistrzowie świata z 1994 roku, Jewgienija Sziszkowa i Wadim Naumow. Ich syn, Maksym Naumow, reprezentuje barwy Stanów Zjednoczonych.

Analiza przyczyn katastrofy

Obecnie trwa dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn tej tragicznej kolizji. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) zbierają informacje na temat okoliczności zdarzenia.

Wstępne doniesienia sugerują, że zarówno samolot, jak i śmigłowiec znajdowały się na prawidłowych trasach lotu, co rodzi pytania o ewentualne błędy w komunikacji czy procedurach kontroli ruchu lotniczego.

Poprzednie incydenty w regionie

Lotnisko im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie, mimo niewielkiego rozmiaru, charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu lotniczego. Ze względu na bliskość rzeki Potomak oraz licznych obiektów wojskowych, w przeszłości dochodziło już do incydentów związanych z kolizjami w przestrzeni powietrznej.

Jednak tak poważna katastrofa, jak ta z 29 stycznia 2025 roku, jest bezprecedensowa w historii tego portu lotniczego.

Czytaj też:

Jeździli na nartach poza trasami. Zatrzymała ich potężna lawinaCzytaj też:

Samolot stanął w płomieniach. Wstrząsające zdjęcia obiegły sieć