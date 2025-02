Cztery miliony dolarów za wygraną! Niesamowity sukces Polaka w Rijadzie

Kojarzony z Wrocławiem polski golfista na przestrzeni lat zbudował swoją pozycję w tym prestiżowym sporcie. Adrian Meronk obecnie ma 31 lat i za sobą kilka znaczących sukcesów. Warto również wspomnieć, że dwukrotnie reprezentował Polskę podczas igrzysk olimpijskich, w Tokio (2021, przełożone z 2020 roku) oraz Paryżu (2024). Dodajmy, że oficjalnie zawodostwo Meronk przeszedł jesienią 2016 roku.

Adrian Meronk z sukcesem w Rijadzie! Polak najlepszy w cyklu LIV Golf

Olimpijskie występy to jednak przerywnik, z perspektywy zawodowej codzienności golfisty, rywalizującego z konkurencją z niemal całego świata. Tym bardziej cenny jest sukces, który wrocławianin odniósł podczas rywalizacji w Rijadzie.

W stolicy Arabii Saudyjskiej Meronk nie miał sobie równych. Na mecie wyprzedził Hiszpana Jona Rahma oraz Kolumbijczyka Sebastiana Munoza. Meronk za zwycięstwo zgarnął nagrodę w wysokości 4 mln dolarów, co w przełożeniu na złotówki daje jeszcze bardziej zawrotną kwotę 16 milionów!

„Zwycięstwo numer 5. Jestem absolutnie podekscytowany i niezmiernie wdzięczny za to, że zostałem ukoronowany nowym mistrzem LIV Golf. Wielkie podziękowania dla mojego wspaniałego zespołu za niezachwiane wsparcie i dla każdego, kto dopingował mnie przez cały tydzień – to naprawdę wiele dla mnie znaczy!” – napisał po wielkim sukcesie Polak.

Polski golfista zebrał mnóstwo gratulacji za swój wielki wynik. To duże osiągnięcie, patrząc na poziom rywalizacji w stawce. Zmagania w Rijadzie składały się z trzech rund, a Meronk wyjątkowo dobrze spisał się w pierwszej z nich, otwierając w imponującym stylu to, co później skwitował w kolejnych dwóch odsłonach.

Warto podkreślić, że Meronk podpisał kontrakt z saudyjską ligą LIV Golf w 2024 roku. Sukces osiągnięty w Rijadzie idealnie otwiera nowy sezon rozgrywek dla Polaka. Kolejna część rywalizacji w LIV Golf w kolejnym tygodniu, tym razem w Adelajdzie.

