Polak najlepszy w konkursie skoków narciarskich! To medalista olimpijski

Maciej Kot to skoczek, którego kibice reprezentacji Polski mogą kojarzyć zwłaszcza sprzed kilku lat, kiedy był członkiem kadry A, regularnie startując m.in. w zawodach Pucharu Świata. Co więcej, w przypadku tego zawodnika mowa o medaliście olimpijskim. Kot zdobywał brązowy medal IO 2018, będąc członkiem drużyny, razem ze Stefanem Hulą, Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim.

Maciej Kot wygrał konkurs w Pucharze Kontynentalnym. Cenny sukces!

Olimpijskie podium to nie jest jedyny sukces na koncie mającego 33 lata zawodnika. Na wyróżnienie zasługuje również złoto w drużynie z mistrzostw świata w 2017 roku, które odbyły się w Lahti. To było pierwsze złoto w dziejach MŚ w wykonaniu reprezentacji Polski, jeśli mowa o rywalizację drużynową. Wówczas kwartet Kot tworzył z Kubackim, Stochem i Piotrem Żyłą (jedyna zmiana względem wspomnianych IO 2018).

Obecnie Kot skacze na zapleczu Pucharu Świata, rywalizując w Pucharze Kontynentalnym. Skoczek otrzymał pojedyncze szanse od trenera Thomasa Thurnbichlera na powrót do elity, ale najczęściej nie potrafił przebić się na tyle wyraźnie, żeby na dłużej przekonać selekcjonera Polaków.

Kto wie, może po wygranej podczas konkursu PK w Słowenii, będzie inaczej. We wspomnianym Kranju Polak skoczył 106 i 110 metrów. Zwłaszcza ten drugi skok, w serii finałowej, wzbudził zachwyt obserwujących. Na podium za plecami Polaka stanęli Austriak Manuel Fettner oraz Niemiec Markus Eisenbichler. Czyli kolejne znane postaci w świecie skoków narciarskich. Widać zatem, że w przypadku PK, tam również trzeba swoje pokazać, żeby powalczyć o wysokie miejsca.

Warto również odnotować siódme miejsce w niedzielnym (tj. 9 lutego) konkursie, które zajął Kacper Juroszek. Czy trener Thurnbichler zamiesza w składzie względem tego, który rywalizuje w weekend w amerykańskim Lake Placid w Stanach Zjednoczonych? Tego wykluczyć nie można. Kolejny weekend PŚ to rywalizacja w japońskim Sapporo.

Co ciekawe, to właśnie na legendarnej Okurayamie (nazwa japońskiej skoczni), Kot w 2017 roku odnosił pierwsze indywidualne zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Polak wygrał wówczas ex aequo ze słoweńskim mistrzem Peterem Prevcem.

