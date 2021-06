Czerwona kartka i jedna bramka w meczu Włochów. Walia z awansem

Koniec! Włosi wygrywają 1:0 i wychodzą z grupy z pierwszego miejsca! Walijczycy również awansowali do 1/8 finału. 90. min. +3 Włochom nie spieszy się z rozgrywaniem piłki. Do końca spotkania została minuta. 90. min. +2 Cristante uderzał zza szesnastki, piłkę niemal trącił Belotti, jednak Ward przytomnie interweniował. 90. min. +1 Sędzia dolicza trzy minuty do regulaminowego czasu gry. 90. min. Włosi w ataku pozycyjnym. 89. min. Włosi zmieniają bramkarza. Schodzi Donnarumma, wchodzi Sirigu. 88.min. Verratti próbował uderzać zza pola karnego, jednak jego strzał zablokowany. Po chwili strzelał Belotti, jednak świetnie broni Ward! 88. min. Póki co nic nie wskazuje na to, by Walijczykom udało się wyrównać. Włosi przy piłce. 87. min. Zmiana u Włochów. Castrovilli za Pessinę, czyli strzelca bramki. 86. min. Potrójna zmiana w reprezentacji Walii. Schodzą Bale, Williams i Allen za nich Brooks, Davies oraz Levitt. 85. min. Chiesa ograł rywali na lewym skrzydle, odegrał do Verrattiego, ten centrował, ale dobrze wybijał Ward. 84. min. Chiesa wywalczył kolejny rzut rożny. 83. min. Moment zamieszania w polu karnym Walijczyków, do piłki dopadł Chiesa, ale piłka po jego strzale odbija się od jednego z rywali. Rzut rożny dla Włochów. 83. min. Gracze Manciniego w dalszym ciągu konstruują swój atak. 82. min. Włosi spokojnie wymieniają podania zmuszając rywali do biegania za piłką. 81. min. Pessina na spalonym. Od rzutu wolnego zacznie Ward. 79. min. Dwa faule w krótkim odstępie czasu. Żółte kartki dla Guntera i Pessiny. 78. min. Toloi ruszył prawą flanką i dośrodkował, jednak niecelnie. 78. min. Walijczycy dalej atakują, jednak dobrze ustawiają się włoscy defensorzy. 77. min. Faulowany Moore i rzut wolny dla Walijczyków. 76. min. Bale! Walijczyk dostał piłkę przed bramką rywali i uderzył z półwoleja, jednak bardzo niecelnie. 75. min. Zmiany również u Włochów. Cristante za Jorginho, i Raspadori za Bernardeschiego. 74. min. Zmiana u Walijczyków. Wilson za Jamesa. 73. min. Rzut rożny dla Włochów. Verratti centrował, ale Acerbi nie zdołał strącić piłki. 72. min. Długa wrzutka Bale'a, ale nie znalazł tym podaniem żadnego z kolegów. Donnarumma zacznie od bramki. 71. min. Roberts powalczył o piłkę. Rzut z autu dla Walijczyków w pobliżu pola karnego rywali. 70. min. Bernardeschi ruszył prawą stroną, jednak nie opanował piłki i od bramki zacznie Ward. Dużo dzieje się w równolegle rozgrywanym spotkaniu. Już 3:1 dla Szwajcarii. 69. min. Nic nie wyszło z tego stałego fragmentu gry dla graczy Manciniego. Od bramki Ward. 68. min. Koronkowa akcja Włochów. Świetnie jednak Ward i rzut rożny dla Azzurri. 67. min. Włosi cierpliwie wymieniają podania i przemieszczają się pod bramkę Walijczyków. 66. min. Bernardeschi dośrodkował na krótki słupek, tam odnalazł się Toloi, ale jego strzał głową niecelny. 65. min. Chiesa dostał prostopadłe podanie, wpadł w pole karne, oddał piłkę Belottiemu, a ten uderzył na bramkę Warda. Przytomna interwencja walijskiego bramkarza! Rzut rożny dla Włochów. 64. min. Moore faulowany i rzut wolny dla Walijczyków. 63. min. Tymczasem Turcja strzeliła w meczu ze Szwajcarią gola kontaktowego. 62. min. Włosi konstruują atak pozycyjny. 61. min. James centrował, ale wybija Pessina. 60. min. Ostra walka przy włoskim polu karnym. James wywalczył rzut wolny dla Walijczyków. 60. min. Zmiana u Walijczyków. Schodzi Morrell, za niego Moore. 59. min. Belotti dostał piłkę w pole karne, jednak był na spalonym. Od rzutu wolnego zacznie Ward. 58. min. Długa piłka w stronę Bale'a, jednak gracz Tottenhamu nie doszedł do podania. Włosi od autu. 56. min. Powtórki pokazują, że Ampadu ostro wszedł w nogę Włocha, zostawiając tzw. stempel na stopie. 55. min. Bernardeschi faulowany przez Ampadu. Sędzia pokazuje Walijczykowi czerwoną kartkę! 54. min. Teraz groźna akcja po drugiej stronie. Ramsey dostał piłkę w polu karnym, jednak nie zdołał uderzyć na bramkę. Dobre zachowanie włoskich obrońców. 53. min. Bernardeschi! Świetne uderzenia zawodnika Juventusu z rzutu wolnego i tylko słupek! 51. min. Teraz Allen faulował Belottiego i Włosi będą mieli rzut wolny w pobliżu pola karnego rywali. Żółta kartka dla Walijczyka. 49.min. Bastoni faulował i został upomniany przez arbitra. Kolejny faul może skończyć się żółtą kartką. 48. min. James faulowany i rzut wolny dla Walijczyków. 48. min. Walijscy defensorzy zmuszeni odegrać piłkę do Warda. Włosi atakują bardzo wysoko. 47. min. Włosi przy piłce, ale pressingiem wychodzą rywale. Rzut z autu dla graczy Azzurri. 46. min. Zaczynamy drugą połowę! Zmiana u Włochów. Acerbi za Bonucciego. 18:59 Garść zdjęć z pierwszej połowy:

twitter.com Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 45. min. Chiesa miał problem z przyjęciem piłki i Walijczycy zaczną od rzutu z autu. 44. min. Długie podanie w poszukiwaniu Belottiego, jednak ten nie zdążył do piłki. 43. min. Walijczycy próbują teraz swoich sił w ataku pozycyjnym. 42. min. W równolegle rozgrywanym spotkaniu Szwajcarzy prowadzą 2:0 z Turkami. Jeśli Helwetom uda się podwyższyć wynik, a Walijczycy zaczną tracić kolejne bramki, to Szwajcarzy mogą awansować na drugie miejsce w grupie. 41. min. Azzurri szukają okazji na podwyższenie wyniku. Chiesa zagrywał z prawej flanki, ale Emerson nie zdołał uderzyć na bramkę Warda. Verratti dogrywał z rzutu wolnego w pole karne, do piłki dopadł niepilnowany Pessina i strzałem po długim słupku pokonał Warda! 39. min. Pessina! 1:0 dla Włochów! 38. min. Faulowany Verratti i rzut wolny dla Włochów. 36. min. Miękka wrzutka Verrattiego na Belottiego, ale ten nie zdołał przejąć piłki w polu karnym. 36. min. Podopieczni Roberta Manciniego w ataku pozycyjnym. 34. min. James posłał długą piłkę w pole karne, do futbolówki dopadł Rodon, ale jego strzał nie miał prawa zagrozić Włochom. 34. min. Bastoni faulował Bale'a. Walijczycy zaczną od rzutu wolnego. 33. min. Chiesa dostał podanie na prawe skrzydło, ale miał problem z przyjęciem piłki. Ward od bramki. 32. min. Źle wybijał Ward, jednak bez konsekwencji. 31. min. Emerson ruszył lewą flanką, wbiegł w pole karne, ale za daleko wypuścił sobie piłkę i Ward zacznie od bramki. 30. min. Zablokowany strzał Bernardeschiego i pewnie piłkę chwyta Ward. 29. min. Chiesa przedarł się prawą stroną, odegrał piłkę w pole karne, jednak wybili obrońcy. Po chwili zawodnik Juventusu uderzał, ale niecelnie. Gorąco pod bramką Walijczyków! 28. min. Veratti ograł kilku przeciwników i uderzył z narożnika pola karnego, jednak mocno niecelnie. 27. min. James centrował na głowę Guntera, ale ten uderzył nad poprzeczką! 26. min. Dobra interwencja Bonucciego, który wybijał piłkę na rzut rożny. 25. min. James w pole karne do Ramseya, ale ten przyjął piłkę ręką. Włosi zaczną od rzutu wolnego. 23. min. Allen faulował w ataku Jorginho i rzut wolny dla Włochów. 23. min. Walijczycy w końcu przedarli się w pole karne rywali. Ci jednak oddalają zagrożenie. 21. min. Teraz faulowany Roberts i kolejny rzut wolny dla Walijczyków. Wszystko jednak rozgrywa się na ich własnej połowie. 20. min. Toloi fauluje Williamsa i Walijczycy zaczną od rzutu wolnego. 19. min. W końcu dłuższa wymiana podań w wykonaniu Walijczyków. Po chwili jednak stracili piłkę i od autu zaczną Włosi. 18. min. Walijczycy mają problem z wyjściem z piłką z własnej połowy. Bale, Ramsey i James póki co kompletnie niewidoczni. 17. min. Ward! Przypadkowa akcja Włochów, Toloi dogrywał w szesnastkę, piłka odbiła się od Pessiny, ale dobrze ustawiony walijski bramkarz. 16. min. Włosi atakują, a Walijczycy wybijają piłkę. Tym samym Azzurri znowu konstruują swoją akcję. 15. min. Emerson uderzał zza pola karnego, jednak dobrze ustawiony Ward. 14. min. Teraz akcja Włochów z drugiej strony. Bernardeschi zagrywał w pole karne, ale Chiesa nie zdołał dojść do piłki. 14. min. Chiesa centrował z prawej flanki, ale dobrze wybijał Rodon. 13. min. Belotti faulowany. Rzut wolny dla Włochów. 11. min. Dośrodkowanie w pole karne, tam Belotti wyskoczył do piłki, ale nie zdołał jej sięgnąć. Ward zacznie od bramki. 10. min. Bonucci posłał długą piłkę do Emersona, jednak zawodnik Chelsea nie zdołał dobiec do tego podania. 10. min. Twarda walka w środku boiska. Allen faulowany i rzut wolny dla Walijczyków. 9. min. Bernardeschi ruszył prawym skrzydłem i zgrał piłkę w pole karne do Pessiny, ale ten nie był w stanie dojść do pozycji strzeleckiej. 7. min. Teraz atak pozycyjny konstruują Włosi. Póki co żadna z drużyn nie jest w stanie przejąć inicjatywy na dłużej. 6. min. Bonucci długą piłką w pole karne szukał kolegów, ale żaden z Włochów nie zdołał przejąć futbolówki. 5. min. Podopieczni Roberta Page'a spokojnie rozgrywają piłkę. Włosi z kolei próbują wysokiego pressingu. 4. min. Długa piłka w stronę Williamsa, ten zgrał futbolówkę, ale pewnie złapał ją Donnarumma. 3. min. Walijczykom udało się przejąć futbolówkę i już atakują prawą stroną. Faulowany Bale. 2. min. Włosi ponownie przy piłce, zmuszając rywali do biegania. 1. min. Od ataku zaczynają Włosi, ale Bernardeschi złapany na spalonym. 18:00 Zaczynamy! 17:55 Czas na hymny i za kilka minut zaczynamy walkę o pierwsze miejsce w grupie A! 17:54 Obie drużyny wychodzą już na boisko! 17:52 Początek spotkania już za niespełna 10 minut! Przypomnijmy, Włosi mają już zapewniony awans do 1/8 finału. Walijczycy są z kolei o krok od gry na tym etapie rozgrywek. 17:44 Walijscy kibice czekają na pierwszy gwizdek:

twitter.com 17:32 Podopieczni Roberto Manciniego zagrają dzisiaj na niebiesko: twitter.com 17:17 A oto jedenastka reprezentacji Walii:

twitter.com 17:12 W takim składzie zagrają dzisiaj Włosi:

twitter.com 17:00 Mecz rozpocznie się o godz. 18. Tymczasem Stadio Olimpico jest już gotowe na przybycie kibiców:

twitter.com

Reprezentacja Włoch w meczu otwarcia Euro 2020 rozbiła 3:0 Turcję, a w drugiej kolejce w takim samym stosunku bramek poradziła sobie ze Szwajcarią. Walijczycy z kolei najpierw zremisowali 1:1 z Helwetami, a później ograli 2:0 Turków. Tym samym podopieczni Roberta Page'a z czterema punktami na koncie byli niemal pewni awansu do 1/8 finału Euro 2020. Grę na tym etapie rozgrywek już wcześniej zapewniła już sobie reprezentacja Italii.

Kadra Włoch na Euro 2020

Bramkarze: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (SSC Napoli), Salvatore Sirigu (Torino FC)

Obrońcy: Francesco Acerbi (SS Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Mediolan), Leonardo Bonucci (Juventus FC), Giorgio Chiellini (Juventus FC), Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea FC), Alessandro Florenzi (PSG), Leonardo Spinazzola (AS Roma), Rafael Toloi (Atalanta Bergamo)

Pomocnicy: Nicolo Barella (Inter Mediolan), Federico Chiesa (Juventus FC), Bryan Cristante (AS Roma), Jorginho (Chelsea FC), Manuel Locatelli (US Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta Bergamo), Marco Verratti (PSG)

Napastnicy: Andrea Belotti (Torino FC), Domenico Berardi (US Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus FC), Ciro Immobile (SS Lazio), Lorenzo Insigne (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (US Sassuolo).

Kadra Walii na mistrzostwa Europy

Bramkarze: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Obrońcy: Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Connor Roberts (Swansea City), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town)

Pomocnicy: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), David Brooks (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool)

Napastnicy: Kieffer Moore (Cardiff City), Gareth Bale (Tottenham), Tyler Roberts (Leeds United), Daniel James (Manchester United).

Czytaj też:

Lewandowski po remisie z Hiszpanią: Determinacja i wola walki były od pierwszej minuty