Max Verstappen zrobił to w imponującym stylu. Klasyfikacja generalna Formuły 1 po GP Hiszpanii

W obecnym sezonie Formuły 1 mamy kierowcę, z którym absolutnie nikt nie potrafi sobie poradzić i jednocześnie nie jest to żaden powód do zdziwienia. Max Verstappen deklasuje swoich przeciwników regularnie, a tym razem uczynił to po Grand Prix w Barcelonie. Tym samym umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Pierwszy weekend czerwca upłynął fanom Formuły 1 pod znakiem Gran Prix Hiszpanii. Kto jednak liczył na niespodziankę w kwestii zwycięstwa w wyścigu w Barcelonie, ten zawiódł się niemiłosiernie. W obecnym sezonie jest jeden kierowca, którego absolutnie nikt nie potrafi doścignąć – dosłownie i w przenośni. Max Verstappen wygrał Grand Prix w Barcelonie Mowa oczywiście o Maxie Verstappenie, który w stolicy Katalonii znów pokazał ogromną klasę. Niedzielną rywalizację rozpoczął z pole position i utrzymał tę pozycję, choć atakował go Carlos Sainz. Ten o ponowny atak pokusił się na trzecim okrążeniu, ale Holender umiejętnie wybronił się na jednym z zakrętów. W dalszej części spisywał się perfekcyjnie, w związku z czym po 15 okrążeniu Hiszpan tracił ponad 7 sekund do lidera. Nieco później pazur pokazał Lewis Hamilton, który dobił się do czołówki, mimo że na 25. kółku musiał pojawić się w alei serwisowej. Jak się okazało, mimo wszystko jechał na tyle dobrze, by na metę dotrzeć jako drugi, oczywiście za Verstappenem. Najniższe miejsce podium przypadło George’owi Russellowi. Na kolejnych pozycjach finiszowali Sainz, Stroll oraz Alonso. Dla Holendra było to natomiast już 40. zwycięstwo w karierze. Klasyfikacja generalna sezonu 2023 w Formule 1 Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Drużyna Liczba punktów 1. Max Verstappen Holandia Red Bull Racing 170 2. Sergio Perez Meksyk Red Bull Racing 117 3. Fernando Alonso Hiszpania Aston Martin 99 4. Lewis Hamilton Wielka Brytania Mercedes 87 5. George Russell Wielka Brytania Mercedes 65 6. Carlos Sainz Hiszpania Ferrari 58 7. Charles Leclerc Monako Ferrari 42 8. Lance Stroll Kanada Aston Martin 35 9. Esteban Ocon Francja Alpine 25 10. Pierre Gasly Francja Alpine 15 11. Lando Norris Wielka Brytania McLaren 12 12. Nico Hulkenberg Niemcy Haas 6 13. Oscar Piastri Australia McLaren 5 14. Valtteri Bottas Finlandia Alfa Romeo 4 15. Guanyu Zhou Chiny Alfa Romeo 4 Czytaj też:

