Kacper Sztuka zostanie następcą Maxa Verstappena? Dołączy do akademii Red Bulla

Kacper Sztuka jest jednym z największych polskich talentów motorsportu. 17-latek nie tak dawno został mistrzem Formuły 4. Po trzech sezonach startów Polakowi udało się zatriumfować w klasyfikacji generalnej w całym cyklu, co znacząco przybliżyło go do awansu do Formuły 3.

Kacper Sztuka dołączy do akademii Red Bulla

Jak się okazuje wizja startów w wyższej klasie wyścigów samochodowych nie jest aż tak bardzo odległa. Jak poinformował na swoim Twitterze dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza, na spotkaniu z dziennikarzami Peter Bayer, szef Alpha Tauri poinformował, że Kacper Sztuka dołączy do programu juniorskiego Red Bulla, co może otworzyć mu drogę nawet do Formuły 1.

„Peter Bayer się wygadał na dzisiejszym spotkaniu w siedzibie Alpha Tauri. Kacper Sztuka dołącza do programu juniorskiego Red Bulla! Droga do Formuły 1 naprawdę się otwiera!” – napisał na swoich social mediach.

„Mowa oczywiście o startach w Formule 3. Na oficjalki musimy chwilę poczekać” – dodał w kolejnym wątku.

Kacper Sztuka zostanie następcą Maxa Verstappena?

Objęcie Kacpra Sztuki programem juniorskim przez Red Bulla oznacza dla niego spore wsparcie finansowe, które może pomóc mu w rozwoju i dalszej karierze.

Red Bull Racing jest jednym z najlepszych zespołów F1. Team powstały w 2005 roku na bazie Jaguar Racing w ostatnim czasie wygrywa wszystko, co możliwe. Zespół zdobył sześciokrotnie mistrzostwo świata konstruktorów w sezonach 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 oraz 2023.

Ponadto w klasyfikacji kierowców mistrzostwo świata zdobywali kierowcy Red Bulla: Sebastian Vettel – cztery razy i Max Verstappen – trzy razy. Wszystko na to wskazuje, że w tym sezonie Holender po raz kolejny sięgnie po ten tytuł. Kto wie, może w przyszłości Kacper Sztuka być może zostanie następcą 26-letniego kierowcy.

