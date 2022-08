Trasa i mapa ostatniego etapu Tour de Pologne. W Krakowie poznamy triumfatora wyścigu

Po szóstym etapie Tour de Pologne, w którym zawodnicy zmierzyli się w jeździe indywidualnej na czas, doszło do przetasowań w klasyfikacji generalnej, a koszulkę lidera stracił Sergio Higuita. Prowadzenie w całym wyścigu objął za to Ethan Hayter z INEOS Grenadiers, który był trzeci w czwartkowej „czasówce”, tuż za Magnusem Sheffieldem i zwycięzcą etapu, Thymenem Arensmanem. Brytyjczyk będzie bronił dzisiaj swojej pozycji i jeśli na trasie nie dojdzie do niespodzianek, powinien wyjechać z Polski jako triumfator całej imprezy.

Trasa 7. etapu Tour de Pologne

Siódmy, ostatni etap tegorocznego Tour de Pologne, rozpocznie się w podkrakowskiej Skawinie. Już po około 20 kilometrach na zawodników będzie czekał pierwszy podjazd o średnim nachyleniu 5 proc. Po drodze kolarze będą mieli jeszcze do pokonania kilka wzniesień, w tym wjazd na premię górską we wsie Bieńkówka czy podjazd pod Gorzków.

W dalszej części trasa siódmego etapu będzie nieco „pofałdowana”, ale nie na tyle wymagająca, by sprzyjała ucieczkom. Zawodników prawdopodobnie czeka finisz z peletonu, co oznacza szansę dla typowych sprinterów i jest dobrą wiadomością dla Haytera, który jest o krok od triumfu w całym wyścigu. Etap oraz całe Tour de Pologne zwieńczy meta w Krakowie, którą kolarze przekroczą po trzykrotnym pokonaniu nieco ponad pięciokilometrowej rundy.

Start honorowy etapu przewidziano na godz. 14:15. Kwadrans później na rynku w Skawinie odbędzie się start ostry, a kolarze powinni przekroczyć linię mety około godz. 18:37.

