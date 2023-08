Wypadek na trasie Tour de Pologne. Moment mocnego zderzenia nagrały kamery

Tour de Pologne nie zwalnia tempa. Za nami już IV etap kolarskiego święta w kraju nad Wisłą. We wtorek kolarze przemierzyli trasę z Dolnego Śląska na Opolszczyznę. Niestety, podczas ścigania miał miejsce wypadek. Na około 40 km przed metą zderzyły się trzy samochody z tzw. kolumny wyścigu. Całość została nagrana przez jednego z kibiców.

Wypadek podczas wtorkowego etapu Tour de Pologne

Nagranie udostępnił w mediach społecznościowych „Tygodnik NIE”. Fakt faktem, dosyć szybko okazało się, że w przypadku nagranego zdarzenia sytuacja była dosyć poważna. Według informacji przekazanych przez „Przegląd Sportowy” i Onet w wyniku zderzenia trzech wozów z kolumny, poważnego urazu doznał Piotr Leszczyński, lekarz wyścigu.

Cała sytuacja miała miejsce w momencie nagłego hamowania pierwszego z samochód z kolumny. Pozostałe dwa, jadące tuż za prowadzącym, nie zdążyły wyhamować. Jak widać na nagraniu, najprawdopodobniej „jedynka” w kolumnie przyhamowała ze względu na kolarza, który znalazł się nieopodal pojazdu.

Warto dodać, że kolarze we wtorek przejechali etap o długości 199 kilometrów z metą w Opolu. Kolejna odsłona już w środę, tym razem trasa będzie prowadzić z Pszczyny do Bielsko-Białej. Ponownie do przejechania będzie 199 km, ale tym razem będzie to etap typowo górski. We wtorek więcej do powiedzenia na „płaskim” mieli sprinterzy.

Rafał Majka i Michał Kwiatkowski w grze o zwycięstwo

Polskich kibiców powinna cieszyć klasyfikacja generalna. Na trzeciej pozycji znajduje się Rafał Majka, a na czwartej Michał Kwiatkowski. Pierwszy ma dziesięć, a drugi dwanaście sekund straty do lidera. Wygląda na to, że jest to dystans, który Polacy śmiało mogą nadrobić. Wśród najaktywniejszych zawodników wyścigu liderem jest Patryk Stosz.

Do zakończenia Tour de Pologne 2023 pozostały trzy etapy. Ostatni akord, trasa z Zabrza do Krakowa o długości 167 km, zaplanowana jest na sobotę 4 sierpnia.

