Już dziś poznamy zwycięzcę Tour de Pologne 2023. Michał Kwiatkowski wciąż ma szansę!

Przed nami ostatni etap 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, który odbywał się w dniach od 29 lipca do 4 sierpnia 2023. Po poprzednim dniu, w którym kolarze zmierzyli się z upływającym czasem nastąpiły roszady w klasyfikacji generalnej. Ostatecznie szósty etap wygrał Włoch Mattia Cattaneo (Soudal-Quick Step), który wyprzedził Portugalczyka Joao Almeidę (UAE Team Emirates) o 13 sek. Na najniższym stopniu podium stanął Brytyjczyk Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), tracąc do lidera 14 sekund.

Finał Tour de Pologne 2023. Kolarze przejadą 167 kilometrów.

W ostatnim etapie peleton przejedzie prawie 167 kilometrów z Zabrza do Krakowa, gdzie tradycyjnie zakończy się cały wyścig. Meta zostanie usytuowana przy krakowskich Błoniach, wcześniej kolarze pokonają trzy rundy ulicami miasta.

Organizatorzy przypominają, że zanim zawodnicy dojadą do Krakowa, powalczą o Premię Lotną LOTTO w Wilamowicach, Premie Górskie PZU III kat. w Witanowicach i Kaszowie oraz Premię Specjalną 95 lat Tour de Pologne SOUDAL w Budzyniu. Do mety kolarze powinni dojechać ok. godz. 18:30 gdzie później nastąpi dekoracja najlepszych zawodników na trasie 80. Tour de Pologne.

Tour de Pologne 2023. Wyniki po szóstym etapie wyścigu

O dziwo dotychczasowy lider klasyfikacji generalnej Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) w szóstym etapie przyjechał 25 sekund wolniej od zwycięzcy i cztery sekundy później od ósmego Michała Kwiatkowskiego (Ineos Grenadiers). Mimo to ten wynik pozwolił mu zachować żółtą koszulkę, ale z dokładnie takim samym czasem co Joao Almeida. Wszystko więc się wyjaśni w piątkowy wieczór. Swoją szansę ma również Polak, który jest trzeci w klasyfikacji generalnej ze stratą 14 sekund do pierwszej dwójki.

GENERALNA ORLEN – Matej Mohorič (Bahrain – Victorious)

SPRINTERSKA ENERGA – Matej Mohorič (Bahrain – Victorious)

GÓRSKA PZU – Markus Hoelgaard (Lidl-Trek)

NAJAKTYWNIEJSZY LOTTO – Patryk Stosz (Reprezentacja Polski)

DRUŻYNA KGHM – UAE Team Emirates

ZWYCIĘZCA ETAPU DRUTEX – Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step)

NAJLEPSZY POLAK ENERGA – Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers)

