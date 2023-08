Kraksa tuż przed metą Tour de Pologne. Było naprawdę groźnie

Warto podkreślić, że to był dzień gorzko-słodki dla polskich kolarzy. Rafał Majka, który całkiem nieźle radził sobie podczas etapów rozgrywanych w głównej mierze na Dolnym Śląsku (z etapowym zwycięstwem włącznie), tym razem nie zdołał uplasować się w czołówce. Takim osiągnięciem mógł się jednak pochwalić Michał Kwiatkowski.

Groźna kraksa tuż przed metą V etapu Tour de Pologne

W środę kolarze mieli do przejechania 199 km z Pszczyny do Bielska-Białej. Etap był szczególnie korzystny dla specjalistów od górskiej rywalizacji. Przewyższenia na poziomie ponad 3000 metrów dawały o sobie znać. Kolarze mieli do pokonania kilka trudnych podjazdów. Wydawało się, że to może być korzystne dla Rafała Majki. Tym razem jednak lepiej odnalazł się w takich realiach Michał Kwiatkowski.

Bardzo groźnie zrobiło się jednak na mecie w Bielsko-Białej. Na ostatniej prostej, kiedy kolarze jadą praktycznie ramię w ramię, doszło do kraksy. Szczęście w nieszczęściu do zdarzenia doszło w małej grupce za plecami tych, którzy walczyli o etapowe zwycięstwo. Na powtórkach widać jednak było, że kilku kolarzy zostało mocno poturbowanych.

Zwycięstwo na V etapie zaliczył Marijn van den Berg. Czwartą pozycję zajął Kwiatkowski, zaliczając tym samym bonifikatę. W dziesiątce znalazł się jeszcze jeden z Polaków Marcin Budziński. W przypadku wspomnianego wcześniej Majki zakończyło się na 50 miejscu.

Michał Kwiatkowski w grze o zwycięstwo w wyścigu

Spoglądając na klasyfikację generalną TdP 2023, nadal niezagrożony jest Matej Mohorić. Słoweńca dopaść będą jednak z pewnością chcieli pozostali dwaj na podium, czyli Joao Almeida oraz trzeci w stawce Kwiatkowski.

Polak ma stratę do lidera na poziomie 18 sekund. Do końca wyścigu pozostały dwa etapy. W czwartek kolarze będą się ścigać w tzw. „czasówce”. Trasa licząca niecałe 17 km będzie przebiegać ulicami ścisłego centrum Katowic, z metą przy słynnym Spodku.

