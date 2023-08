Poznaliśmy zwycięzcę Tour de Pologne 2023! Wielkie emocje w ostatnim etapie

Tuż przed finałowym siódmym etapem Tour de Pologne 2023 klasyfikacja generalne uległa zmianom. W szóstym etapie zwyciężył Włoch Mattia Cattaneo (Soudal-Quick Step), który okazał się szybszy o 13 sek. od Portugalczyka Joao Almeidy (UAE Team Emirates). Na trzecim miejscu uplasował się Brytyjczyk Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), który do drugiego miejsca stracił zaledwie sekundę. Teraz kolarze przejechali trasę od Zabrza do Krakowa, która wyłoniła najlepszych kolarzy najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Polsce. Warto było to oglądać!

Matej Mohorič zwycięzcą Tour de Pologne 2023!

W szóstym etapie Tour de Pologne 2023 lider kwalifikacji generalnej Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) negatywnie zaskoczył swoich fanów, ponieważ stracił aż 25 sekund do zwycięskiego Włocha, a najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) uplasował się na ósmej lokacie. Mimo tego nie stracił koszulki lidera, jednak identyczny czas osiągnął Joao Almeida. Ostatni etap najważniejszego wyścigu kolarskiego mierzył 167 km. Meta zawodów została ustalona na krakowskich Błoniach, jednak wcześniej kolarze mieli za zadanie przejechać trzy rundy ulicami stolicy województwa małopolskiego.

Po kilkugodzinnym, męczącym wyścigu wszystko stało się już jasne i tym samym dowiedzieliśmy się, że zwycięzcą tegorocznego Tour de Pologne został Matej Mohorič (Bahrain-Victorious)! Na drugim miejscu uplasował się Joao Almeida, a podium zamknął Michał Kwiatkowski, który stracił do lidera 17 sek.!

Klasyfikacja generalna Tour de Pologne 2023

Lider klasyfikacji generalnej ORLEN: Matej Mohorić,

Lider klasyfikacji Najlepszy Sprinter ENERGA GRUPA ORLEN: Matej Mohorić,

Lider klasyfikacji Najlepszy Góral PZU: Markus Hoelgaard,

Lider klasyfikacji Najaktywniejszy kolarz LOTTO: Patryk Stosz,

Liderzy klasyfikacji drużynowej KGHM: UAE Team Emirates.

Czytaj też:

Świetny występ Michała Kwiatkowskiego. Polak awansował w klasyfikacji Tour de PologneCzytaj też:

Kraksa tuż przed metą Tour de Pologne. Było naprawdę groźnie