Ukraina opłakuje śmierć reprezentanta kraju. Zginął na wojnie z Rosją

Smutne informacje obiegły świat sportu. Nie żyje Andrij Kuceno. Były kolarz torowy przez lata reprezentował Ukrainę na arenie międzynarodowej. Po wybuchu wojny wrócił do kraju, by walczyć w wojnie z Rosją. Narodowa Komisja Olimpijska w obwodzie lwowskim oraz Wojskowe Biuro Rekrutacji we Lwowie poinformowała, że stracił życie broniąc ojczyzny.

Ukraiński kolarz zmarł na wojnie z Rosją

Andrij Kucenko urodził się 28 grudnia 1989 roku w Żółkwi, w obwodzie lwowskim. Przez lata dał się poznać jako solidny kolarz torowy, który kolekcjonował medale mistrzostw kraju. Co więcej, reprezentował Ukrainę na arenie międzynarodowej. Startował w mistrzostwach świata i Europy. Choć wraz z rodziną mieszkał we Włoszech, to po wybuchu wojny z Rosją nie wahał się wrócić do kraju, by walczyć o jego losy.

Przez lata walczył w różnych miejscach frontu, aż wreszcie trafił do 47. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej „Magura”. Kucenko zginął w wyniku walk 3 lipca, lecz jego zgon potwierdzono dopiero kilka dni później. Szybko zorganizowano również pogrzeb sportowca w jego rodzinnych stronach.

„Rektorat, kadra dydaktyczna, studenci i absolwenci oraz cały personel Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego z głębokim żalem z powodu śmierci Andri Wołodymyrowicza Kucenki składają rodzinie Bohatera, jego braciom, bliskim i przyjaciołom szczere kondolencje oraz przekazują wyrazy głębokiego współczucia bólu po nieodwracalnej stracie i pochylają głowy w głębokim smutku” – napisała uczelnia, na której przed laty studiował zmarły kolarz.

Kariera Andrija Kucenki

Andrij Kucenko startował w reprezentacji Ukrainy przez dziesięć lat. Łączył karierę naukową ze sportem, a także ze służbą w wojsku.

