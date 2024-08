Fatalne wieści z Tour de Pologne. Dramatyczny wypadek!

Zawodnik wpadł do przydrożnego rowu na około 50 kilometrów przed metą. Francuz leżał w przydrożnym rowie, obok betonowego przepustu. Sytuacja wyglądała bardzo groźne. Póki co nie ma szczegółowych informacji, co ze zdrowiem kolarza.

Nicolas Debeaumarche jest zawodnikiem UCI WorldTeam Cofidis. Francuz miał zostać zabrany do szpitala, znaleźć się pod odpowiednią opieką medyczną. Kolarzowi pozostaje życzyć dużo zdrowia.

81. Tour de Pologne trwa! Groźne wypadki na trzecim etapie

Środowa rywalizacja rozgrywała się na mającym nieco ponad 155 km odcinku, startującym z Wałbrzycha. Meta była przewidziana w Dusznikach-Zdroju.

– Jesteśmy dalej na Dolnym Śląsku – start z Wałbrzycha, a później wiele ciężkich podjazdów. Meta będzie na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju, gdzie w ubiegłym roku wygrał Rafał Majka przed Michałem Kwiatkowskim. Wcześniej kolarze będą mieli do pokonania bardzo trudne podjazdy, łącznie ponad 3000 metrów przewyższenia. Między innymi Walim, Srebrna Góra i praktycznie wszystkie podjazdy w okolicy – tak oceniał trzeci etap TdP Czesław Lang.

Dzień później, 15 sierpnia, kolarze będą się ścigać na trasie Kudowa-Zdrój – Prudnik. Tym samym żegnając się z Dolnym Śląskiem, spoglądając na trasę tegorocznej edycji TdP. Warto bowiem przypomnieć, że 81. edycja rozpoczynała się we Wrocławiu, pod Halą Stulecia, gdzie wiele lat temu rozgrywano zawody kolarskie. A z dolnośląską stolicą związany był nieodżałowany Ryszard Szurkowski, legenda dwóch kółek. Był to zatem swoisty ukłon w stronę Wrocławia oraz tradycji tego miasta, związanych z kolarstwem.

Meta całego wyścigu przewidziana jest w Krakowie. Kolarze dotrą tam 18 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę. Będzie to siódmy, ostatni etap 81. Tour de Pologne. Wszystko zakończy się na trzech rundach dookoła krakowskich Błoń. W ostatnich latach sprinty z peletonu wygrywali tam Arnaud Demare, Davide Ballerini, Pascal Ackermann czy Peter Sagan.

