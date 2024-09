Polska ma medal kolarskich ME! Daria Pikulik znów to zrobiła

Warto przypomnieć, że Daria Pikulik przywiozła nie tak dawno z igrzysk olimpijskich tytuł wicemistrzyni. Srebro zdobyte w stolicy Francji Polka osiągnęła jednak w kolarstwie torowym. Jak jednak pokazują ME w kolarstwie szosowym, w tym wydaniu polska kolarka również czuje się, jak ryba w wodzie.

Zawodniczki miały w sobotę 14 września do przejechania 162 km trasy na trasie w Belgii. Trzeba przyznać, że rywalizacja była bardzo taktyczna, a Pikulik mogła liczyć na wsparcie koleżanek z reprezentacji Polski. Efektem tego był fakt pojawienia się na kilka kilometrów przed metą grupy Polek na czele stawki, a wszystko po to, żeby ostatecznie Pikulik mogła liczyć na jak najlepsze miejsce do ataku przy finiszowych metrach.

Udało się to na tyle, że faktycznie Polka dowiozła sensacyjne, trzecie miejsce. Pikulik na pewno nie była w gronie tych najmocniejszych faworytek, tutaj stawiano głównie na podział podium pomiędzy Holenderki i Włoszki. Jak pokazały ostateczne wyniki, tak faktycznie było, ale wmieszała się w to wszystko Polka.

Daria Pikulik godnie zastąpiła Katarzynę Niewiadomą na kolarskich ME

Warto odnotować, że w gronie jadących w wyścigu ze startu wspólnego wzięło udział osiem naszych reprezentantek: Karolina Kumięga, Marta Jaskulska, Marta Lach, Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik, Kaja Rysz, Agnieszka Skalniak oraz Aurela Nerlo.

Na ME w Belgii nie pojawiła się za to Katarzyna Niewiadoma. Polka kilkanaście dni temu sięgnęła po zwycięstwo w Tour de France. Niewiadoma przygotowuje się do startów w nadchodzących MŚ w kolarstwie szosowym. Przed kolarkami sporo okazji do górskiego ścigania, czyli nie ma co ukrywać, to może być kolejny świetny czas dla polskiego kolarstwa. Niewiadoma powinna być w gronie faworytek do sukcesu na MŚ 2024.

A Pikulik? Niech stawia coraz pewniejsze kroki w szosowym wydaniu, gdzie – jak pokazuje wynik z ME w Belgii – ma ogromny potencjał do osiągania kolejnych sukcesów.

