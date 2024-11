Wielki polski talent zawieszony! Mowa o nielegalnej substancji

Mający 21 lat Kacper Gieryk to jeden z najzdolniejszych polskich kolarzy młodego pokolenia. Trzykrotnie zdobywał młodzieżowe mistrzostwo kraju w jeździe na czas.

Wieści dotyczące tymczasowego zawieszenia Polaka pojawiły się w środowy wieczór, przekazane przez Międzynarodową Unię Kolarską (UCI). Obok Gieryka na liście znajduje się sześciu innych kolarzy, z krajów takich jak: Kazachstan, Argentyna, Grecja, Holandia czy Francja.

Kacper Gieryk tymczasowo zawieszony. To utalentowany kolarz

U Polaka wykryto darbepoetynę (dEPO), pochodną znanej syntetycznej erytropoetyny (EPO). Jest to środek mający na celu poprawienie wytrzymałości fizycznej, do regulacji czerwonych krwinek, co ma wpływ na transfer tlenu w organizmie sportowca. Tyle wiadomo na tak wczesnym etapie rozpoznania.

Warto dodać, że tymczasowe zawieszenie oznacza, że Gieryk musi najprawdopodbniej czekać na kolejne ruchy wykonane przez UCI. Dodatkowo to też pozwala na ew. odwołanie od decyzji, która została podana do publicznej wiadomości.

– Jeżeli chodzi o procedury, standardowo jest stosowane tymczasowe zawieszenie, zwłaszcza przy substancjach zaliczanych do twardego dopingu. Zawodnik ma prawo złożyć wyjaśnienia, może wnioskować o przebadanie próbki B. W przypadku uznania winy grozi mu czteroletnia dyskwalifikacja – przyznał dla WP/SportoweFakty dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) Michał Rynkowski.

Sprawa dotyczy próbek pobranych przez przedstawicieli UCI podczas kolarskich mistrzostw świata, które odbyły się we wrześniu b.r. w Zurychu. Gieryk startował w kategorii U-23, jadąc w wyścigu ze startu wspólnego oraz jeździe indywidualnej na czas.

Pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku tak zdolnego polskiego kolarza, ostatecznie zawodnik zostanie oczyszczony z podejrzeń.

