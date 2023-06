Europejczyk najlepszym koszykarzem świata! Finały NBA z historycznym wynikiem

Zespół Denver Nuggets był faworytem przed rozpoczynającymi się finałami. Drużyna mająca w składzie Nikolę Jokicia, serbskiego wirtuoza koszykówki, poradziła sobie z sensacyjnym finalistą Miami Heat. Nawet będący w świetnej formie Jimmy Butler nie był w stanie przeciwstawić się rozpędzonym Nuggets. Dla Denver to pierwszy tytuł mistrzowski w historii klubu, czyli od 1976 roku.

twitter

Nuggets z mistrzostwem, Nikola Jokić wybrany MVP finałów

Klub ze stolicy stanu Kolorado był najlepszy w Konferencji Zachodniej. W przypadku Heat mowa była o dopiero ósmej drużynie Wschodu. Drużyna z Miami była jednak w stanie w drodze do finałowej batalii rozprawić się zarówno z „jedynką”, czyli Milwaukee Bucks, jak i „dwójką” konferencji, czyli Boston Celtics.

Nuggets okazali się jednak dla Heat za dużym wyzwaniem. Jokić wreszcie mógł zagrać w drużynie, która spełniła jego sportowe oczekiwania. Warto dodać, że Serb sięgał po nagrody MVP sezonu zasadniczego w 2021 i 2022 roku. To jednak niewiele dawało w przełożeniu na play-off dla Denver. Inaczej było tym razem. Jokić w samych finałach, czyli pięciu meczach, uzyskał średnią 30,2 pkt, do tego 14 zbiórek i ponad siedem asyst na spotkanie. To absolutna dominacja wielkiego Serba.

twitter

Kapitalna historia bohatera Denver Nuggets

Jokić po wygraniu mistrzostwa NBA może być obecnie uważany za najlepszego koszykarza na świecie. Co ciekawe, Denver sięgnęło po Serba w 2014 roku, wybierając go w drafcie z numerem 41. To historia, która nigdy wcześniej nie miała miejsca. MVP dla zawodnika tak nisko usytuowanego przez ekspertów od talentów NBA? A jednak!

Warto również dodać, że przed Serbem tylko trzech Europejczyków zostało nagradzanych wyróżnieniem MVP finałów NBA. Byli to: Francuz Tony Paker (rok 2007, grając dla San Antonio Spurs), Niemiec Dirk Nowitzki (2011, Dallas Mavericks) oraz najświeższa historia, Grek Giannis Antetokounmpo (2021, Milwaukee Bucks).

Czytaj też:

Idiotyczne zachowanie Conora McGregora. Pobił maskotkę na meczu NBACzytaj też:

Jeremy Sochan sprawił sobie drogocenny prezent. Jego wartość zwala z nóg