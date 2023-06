Idiotyczne zachowanie Conora McGregora. Pobił maskotkę na meczu NBA

W NBA rozgrywane są właśnie finały. W walce o tytuł walczą Denver Nuggets i Miami Heat. Większe szanse na triumf mają obecnie ci pierwsi, gdyż do sukcesu brakuje im zaledwie jednej wygranej (prowadzą 3:1). Piąty mecz serii odbędzie się w stanie Kolorado, co sprawia, że Nikola Jokić i spółka będą mogli świętować ewentualne mistrzostwo wraz ze swoimi kibicami.

Znany zawodnik MMA znokautował maskotkę Miami Heat

Czwarty mecz finałów miał miejsce w Miami. Denver wygrali mecz 109:94. Jak to ma miejsce przy okazji wielkich spotkań, wydarzenie ściągnęło na trybuny również znane postacie. Wśród nich był Conor McGregor, były mistrz UFC uważany za jednego z najlepszych, jak i jednego z najbardziej kontrowersyjnych zawodników światowego MMA w ostatnich kilkunastu latach. Popularny „The Notourius” został zaproszony podczas przerwy w meczu na środek parkietu.

Tam podeszłą do niego maskotka zespołu, Burnie. Postać przypominająca ptaka miała założone rękawice bokserskie i skacząc niczym bokser chciała imitować walkę ze znanym zawodnikiem. Ten jednak nie zrozumiał zbyt dobrze żartu. McGregor wziął zamach i oddał potężny cios na głowę maskotki, a raczej człowieka, który znajdował się w jej przebraniu. Co więcej, gdy Burnie padł na ziemię, Irlandczyk dobił go niczym zawodnika w walce MMA.

Choć spiker na początku zareagował entuzjastycznie, to cała widownia nie ukrywała zażenowania zachowaniem McGregora, dając temu wyraz poprzez gwizdy. Osoba pracująca jako maskotka trafiła do szpitala. Jest potłuczona, lecz nie grozi jej nic złego.

Kariera Conora McGregora

McGregor nie bije się profesjonalnie od 2021 roku, gdy po raz drugi z rzędu przegrał w UFC z Dustinem Poirerem. Wcześniej miał za sobą także walkę bokserską z Floydem Mayweatherem Juniorem, którą przegrał przez TKO w 10 rundzie.

