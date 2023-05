Jan Błachowicz poznał rywala na UFC 291. To były mistrz federacji

Jan Błachowicz z niedosytem wspomina ostatnią walkę w UFC. Polak stoczył wielki bój Magomedem Ankalajewem o odzyskanie pasa wagi półciężkiej. Starcie zakończyło się remisem, choć większość przedstawicieli mediów dawała zwycięstwo Rosjaninowi. Teraz „Cieszyński Książe” rozpoczyna kolejną misję o odzyskanie pasa.

Jan Błachowicz zmierzy się z Alexem Pereirą podczas UFC 291

Jak podała sama organizacja UFC, podczas ich gali oznaczonej numerem 291 dojdzie do starcia Błachowicza z Alexem Pereirą. Brazylijczyk to doświadczony zawodnik mieszanych sztuk walk. Mierzący 191 centymetrów wzrostu 35-latek przebił się do wielkiego świata sportu rywalizując w kickbokserskiej federacji Glory. Był tam mistrzem wagi średniej i półciężkiej. Z czasem dokonał transferu do MMA, a w 2021 roku trafił do UFC. Ostatnią walkę stoczył w kwietniu, kiedy to doszło do jego rewanżu z Israelem Adesanyą. Brazylijczyk przegrał pojedynek, przez co stracił pas mistrzowski w kategorii średniej.

Pereira do tej pory legitymuje się bilansem 7 zwycięstw i 2 porażek. Do starcia z Polakiem dojdzie 29 lipca w Salt Lake City w stanie Utah. Błachowicz nie walczył w oktagonie największej federacji MMA na świecie od grudnia ubiegłego roku. W ostatnich miesiącach trenujący w WCA Fight Team zawodnik starał się o walkę m.in. z Adesanyą (w mniejszej kategorii wagowej) czy Jamahalem Hillem. Blisko było jego starcia z Paulo Costą, lecz ostatecznie zamiast niego w oktagonie stanie jego rodak.

Kariera MMA Jana Błachowicza

Błachowicz legitymuje się bilansem 29 zwycięstw, 9 porażek i 1 remisu w MMA. W UFC występuje od października 2014 roku, kiedy to stoczył premierową walkę z Ilirem Latifim. To były mistrz wagi półciężkiej, który stracił pas po porażce z Gloverem Teixeirą w 2021 roku. Wcześniej przez lata walczył dla federacji KSW, w której przez długi czas był mistrzem w tej samej kategorii.'

