Z Realu Madryt do Śląska Wrocław. Wielki talent wraca do Polski

PKO Ekstraklasa wraca do rywalizacji. Najlepsi siatkarze i koszykarze muszą jeszcze zaczekać na wznowienie ich rozgrywek ligowych. Zamiast tego mierzą się w rozgrywkach reprezentacyjnych. Nie oznacza to, że prezesi klubów mają urlop. W jednej i w drugiej dyscyplinie dochodzi do kolejnych wzmocnień i planowań okresów przygotowawczych.

Szymon Nowicki nowym zawodnikiem Śląska Wrocław

Szymon Nowicki od dłuższego czasu uchodzi za jeden z największych talentów polskiego basketu. Wychowanek UKS Basket Ósemka Wejherowo oraz Gdyńskiej Akademii Koszykówki był przez ostatni sezon zawodnikiem sekcji młodzieżowej Realu Madryt. Wraz z „Królewskimi” cieszył się ze zwycięstwa w Adidas Next Generation Tournament, zmagań uważanych za „juniorską Euroligę”. Nowicki rozegrał osiem spotkań, podczas których notował średnio po 3,1 pkt i 3 zbiórki na mecz. Dodatkowo skrzydłowy występował w zespole rezerw Realu.

Teraz na Nowickiego czeka gra w Śląśku Wrocław. Wicemistrz Polski ogłosił pozyskanie gracza, nazywając go jednym z najzdolniejszych koszykarzy młodego pokolenia. Również Oliver Vidin, nowy szkoleniowiec wrocławian nie ukrywał zadowolenia z pozyskania 18-latka.

– Szymon to na pewno jeden z najbardziej utalentowanych zawodników tej kategorii wiekowej w Polsce i nie tylko. Wiele razy rozmawialiśmy ze sobą, przedstawiłem mu nasz pomysł na jego rozwój. Decyzja o podpisaniu kontraktu ze Śląskiem wskazuje, że ten plan mu się podoba. Wszystko jest w jego rękach i wierzę, że wywalczy swoje minuty w ekstraklasie i w pierwszej lidze – powiedział Vidin w dla mediów klubowych.

Kariera Szymona Nowickiego

O Nowickim zrobiło się głośno po ubiegłorocznych mistrzostwach świata U17. Koszykarz był liderem reprezentacji Polski, która zajęła ósme miejsce w zmaganiach najlepszych kadr młodzieżowych globu. Zawodnik weźmie zaraz udział w kolejnej wielkiej imprezie – mistrzostwach Europy do lat 18.

Nowicki miał już okazję zadebiutować w Polskiej Lidze Koszykówki, występując trzykrotnie w Asseco Arce Gdynia w sezonie 2020/2021.

