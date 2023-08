Jeremy Sochan przyleciał do Polski. Szaleństwo we Wrocławiu na widok gracza NBA

Jeremy Sochan to człowiek, który został wybrany w drafcie NBA z numerem dziewiątym w 2022 roku. W swoim debiutanckim sezonie w barwach San Antonio Spurs urodzony w USA, ale posiadający polskie obywatelstwo (matka i ojczym z Polski) zaprezentował się bardzo korzystnie. Efektem jego solidnych występów był wybór do Jordan Rising Stars 2023, czyli meczu debiutantów i drugoroczniaków z ligi, podczas NBA All-Stars Weekend.

Jeremy Sochan przyleciał do Polski, odwiedzi Wrocław i Warszawę

Koszykarz mierzący 203 cm wzrostu w lutym 2021 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. Sochan grał jeszcze w drużynie prowadzonej przez Mike’a Taylora, ale wielokrotnie deklarował, że wróci do występów w teamie Biało-Czerwonych.

O ile w trakcie przygotowań i debiutanckiego sezonu w NBA nie było to możliwe, furtka do wsparcia zespołu – już pod okiem Igora Milicicia – otwiera się przy okazji kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024). Sochan deklarował chęć pomocy drużynie narodowej, wygląda na to, że władze Spurs również mogą spojrzeć na chęci swojego zdolnego zawodnika łaskawszym okiem. To jednak dopiero w przyszłym roku.

Niezależnie od kwestii reprezentacyjnych, Sochan o dwóch latach przerwy ponownie przyleciał do Polski. Koszykarz wziął udział w NBA Basketball Without Borders (czyt. Koszykówka bez granic). Camp to spora szansa dla młodych zawodników na pokazanie się przed skautami z NBA.

W stolicy Dolnego Śląska w piątek, w obiekcie WKK Wrocław, pojawili się m.in. Joseph Blair z Washington Wizards, James Penn z Memphis Grizzlies, czy Brian Randle z Detroit Pistons. Asystenci będą obserwować grę talentów, z których siódemka jest z Polski. Nie zabrakło we Wrocławiu również znanych postaci i trenerów, warto tu wymienić trójkę: Ruth Riley, Brian Cardinal oraz Kerry Kittles. Warto dodać, że sam Sochan miał okazję właśnie we wrocławskim WKK zaliczyć epizod, trenując jeszcze jako dziecko.

Gdzie i kiedy można spotkać koszykarza San Antonio Spurs?

NBA Basketball Without Borders pierwszy raz gości w Polsce. Poza Wrocławiem Sochan odwiedzi również Warszawę. Zainteresowanie obecnością Polaka z NBA w kraju jest ogromne. W sobotę (tj. 26 sierpnia) Sochan spotka się z kibicami w dolnośląskiej stolicy. Spotkanie odbędzie się o g. 17:00 w Sklepie Biegacza przy ul. Legnickiej 55F.

Za to 1 września Sochan pojawi się na spotkaniu z fanami w Warszawie. Tym razem miejscem do zobaczenia koszykarza San Antonio Spurs będzie tzw. Strefa sportu w Parku Pabla Picassa przy ul. Van Gogha 1.

