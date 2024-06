Kibice czekają na ten moment. Wiemy, kiedy Jeremy Sochan dołączy do kadry

Jeremy Sochan to obecnie prawdopodobnie najpopularniejszy polski koszykarz. Urodzony w Stanach, a wychowany w Wielkiej Brytanii zawodnik od 2023 roku występuje na parkietach NBA. Ma już za sobą drugi sezon w San Antonio Spurs, jednak z najsłabszych drużyn, która próbuje się odrodzić.

Jeremy Sochan dołączy do reprezentacji Polski

Jeremy Sochan zadebiutował w reprezentacji Polski w 2021 roku, jeszcze za kadencji Mike’a Taylora. Do tej pory spotkanie z Rumunią to jedyny występ podkoszowego w seniorskiej kadrze. Kibice od lat czekają na jego grę. W ostatnim czasie Polak rezygnował z przyjazdu na reprezentację ze względu na indywidualne przygotowania do sezonu NBA. Teraz będzie inaczej.

Koszykarz dość wcześnie zakończył sezon. Nabawił się kontuzji, która wymagała operacji. Po rekonwalescencji skupił się na indywidualnych treningach między innymi w ośrodku NBA w Maladze. Jak przekazało jego biuro prasowe w komunikacie wysłanym do mediów, urodzony w 2003 roku sportowiec w poniedziałek 17 czerwca zamelduje się na zgrupowaniu kadry we Wrocławiu. Drużyna Igora Milicicia trenuje w stolicy województwa dolnośląskiego od początku obecnego tygodnia, lecz nie w pełnym składzie.

– Jestem podekscytowany, nie mogę się doczekać podróży do Wrocławia i dołączenia do drużyny. Minęło trochę czasu odkąd ostatnio założyłem strój reprezentacji Polski i nie mogę się doczekać, żeby znowu to zrobić! Będzie niesamowicie zobaczyć znowu kibiców, zwłaszcza kiedy zagramy dwa mecze przed wyjazdem do Hiszpanii. Mam też nadzieję, że zobaczę wielu polskich kibiców również w Walencji, będziemy ich potrzebować! – powiedział Sochan.

Reprezentacja Polski szykuje się na walkę o igrzyska

Reprezentacja Polski zagra w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w dniach 2-7 lipca w Walencji. Rywalami w grupie będą Finlandia i Bahamy. Drugą grupę tworzą Hiszpania, Liban i Angola. Awans wywalczy tylko zwycięzca zmagań.

