Horror zakończony happy-endem! Polki w półfinale mistrzostw Europy

Reprezentacja Polski toczyła niesamowity bój z Łotwą o awans do półfinału mistrzostw Europy w koszykówce kobiet 3x3. Przez większość spotkania biało-czerwone prowadziły, ale rywalki nie odpuszczały. Praktycznie cały czas były w kontakcie, jeśli chodzi o rezultat tego pojedynku. Jednocześnie skuteczność nie była w naszej drużynie zbyt wysoka. Było na tyle groźnie, że 45 sekund przed końcem Łotyszki prowadziły 15:14. Na szczęście Polki udźwignęły ciężar tego starcia.

Telenga i Pawłowska z kluczowymi akcjami

Nasze koszykarki odbiły prowadzenie. Ważna tutaj była postawa Weroniki Telengi, która wykończyła akcję z faulem. Później spod kosza trafiła Anna Pawłowska, a po niej Telenga wykorzystała rzuty wolne. Sytuacja dalej była mocno niepewna. Na sześć sekund przed końcem czasu Polki prowadziły 19:17.

Wtedy rywalki musiały zrobić wszystko, by doprowadzić do dogrywki. Wypracowały sobie idealną pozycję na rzut za dwa punkty, który dawałby wyrównanie. Ostatecznie jednak rzut okazał się chybiony. Wtedy też nasze panie zaczęły świętować, bo przypieczętowały wielki sukces na boisku w Wiedniu. Każda z nich dołożyła cenne punkty do dorobku drużyny. Najwięcej oczek zdobyła Telenga (7). Klaudia Gertchen zapisała przy swoim nazwisku 6 punktów, Aleksandra Zięmborska 4, a Pawłowska 2.

Polska zagra z Hiszpanią

Reprezentacja Polski podczas zmagań w Austrii wciąż jest niepokonana. W fazie grupowej bowiem biało-czerwone pokonały 17:9 Rumunki oraz 21:14 Niemki. Mecz z Łotwą dostarczył zdecydowanie najwięcej nerwów.

Do ostatecznej walki o medale przystąpią w niedzielę. W półfinale zagrają z Hiszpanią, która w ćwierćfinale poradziła sobie z Ukrainą (18:15). Do boju o finał nasze zawodniczki ruszą o godzinie 12.

Czytaj też:

Nie pozostawia wątpliwości. Wskazał następcę Nikoli Grbicia w polskiej kadrzeCzytaj też:

Spotkała go przykrość na IO, a teraz dołączył do Jastrzębskiego Węgla. „Najlepsze podsumowanie”