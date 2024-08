Nie pozostawia wątpliwości. Wskazał następcę Nikoli Grbicia w polskiej kadrze

Pod wodzą Nikoli Grbicia polscy siatkarze odnieśli mnóstwo sukcesów. Na wszystkich sześciu imprezach międzynarodowych biało-czerwoni zdobywali medale. Oczywiście najbardziej w pamięci mamy srebro olimpijskie z igrzysk w Paryżu, które się niedawno zakończyły. Trzeba również tutaj wspomnieć o kapitalnym 2023 roku, gdzie Polacy wygrali Ligę Narodów oraz zdobyli złoto mistrzostw Europy. Grbić przedłużył kontrakt z naszą federacją do igrzysk olimpijskich w Los Angeles, ale czasami pojawiają się dyskusje na temat tego, kto powinien być jego następcą.

Winiarski kandydatem na trenera Polaków

Nie dziwi, że jednym z najczęściej wymienianych szkoleniowców jest Michał Winiarski. Legendarny polski siatkarz po zakończeniu kariery zawodniczej stał się też klasowym trenerem. Obecnie prowadzi reprezentację Niemiec, z którą dotarł do ćwierćfinału igrzysk w Paryżu.

Już sam awans na tę imprezę był traktowany jako wielki sukces, ale na tym nasi zachodni sąsiedzi nie chcieli poprzestawać. Wygrali dwa mecze w fazie grupowej i byli o krok od wyeliminowania z turnieju reprezentacji Francji. Niemcy prowadzili z Trójkolorowymi już 2:0 w ćwierćfinale, ale ostatecznie przegrali 2:3. Tak czy inaczej, wynik drużyny Winiarskiego budzi szacunek. Jego warsztat podkreśla też praca w Aluron CMC Warcie Zawiercie, która w poprzednim sezonie wywalczyła wicemistrzostwo Polski.

W samych superlatywach o szkoleniowcu wypowiada się Lukas Kampa, rozgrywający niemieckiego zespołu. To on polecił Winiarskiego do prowadzenia tamtejszej drużyny narodowej.

– Pamiętam, jak prezes naszej federacji do mnie zadzwonił, kto byłby dobrym trenerem kadry, od razu wymieniłem nazwisko "Winiara" i to był strzał w dziesiątkę – powiedział Lukas Kampa w rozmowie z Interią.

Kampa ma jedno marzenie

Podopieczny Winiarskiego przyznał, że byłoby pięknie, gdyby 40-latek rzeczywiście przejął reprezentację Polski po Nikoli Grbiciu. Podkreśla jednocześnie, że do tego zostało jeszcze sporo czasu.

– Życzę Michałowi, żeby został trenerem reprezentacji Polski. Jeśli jako zawodnik mogę go oceniać, to uważam, że to jest taki szkoleniowiec, który do wszystkiego dochodzi swoim tempem, krok po kroku. Dlatego na teraz to chyba dyskusja akademicka, bo polski związek przedłużył kontrakt z Nicolą Grbiciem – zakończył Kampa.

