Lewandowski, Fornal i syn Nawrockiego. Niespodziewane wsparcie na meczu Polaków

Koszykarskie szaleństwo rozlewa się po Polsce, w czym wybitnie pomaga świetna gra naszej reprezentacji. W czwartym już meczu na EuroBaskecie Biało-czerwoni podejmują Francję, z którą walczą o pierwsze miejsce grupy D. Zadanie jest ciężkie, ponieważ zawodnicy trenera Igora Milicica podejmują wicemistrzów olimpijskich.

EuroBasket. Niesamowity doping dla polskich koszykarzy

Trzeba jednak przyznać, że doping Polacy mają fenomenalny. W Spodku stawiły się nie tylko tysiące kibiców, ale i koledzy sportowcy. Zmagania koszykarzy z pierwszych rzędów obserwuje piłkarska reprezentacja naszego kraju z Robertem Lewandowskim, Kamilem Glikiem i Janem Bednarkiem na czele. Stawili się też Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Tomasz Kędziora, Krzysztof Piątek i Łukasz Skorupski.

Obok Roberta Lewandowskiego zobaczyć możemy dodatkowo związanego z Górnikiem Zabrze mistrza świata, byłego reprezentanta Niemiec Lukasa Podolskiego.

W Spodku pojawił się też reprezentant naszego kraju w siatkówce Tomasz Fornal. Ten zawodnik razem ze swoją kadrą za kilka dni wylatuje na Filipiny, gdzie weźmie udział w mistrzostwach świata.

O doping dla Biało-czerwonych dba też raper młodego pokolenia Oki, który bardzo żywiołowo reaguje na udane zagrania naszych koszykarzy. W drodze na trybuny widziano również najstarszego z synów prezydenta Karola Nawrockiego. Daniel Nawrocki został zauważony i nagrany na korytarzu katowickiego obiektu.

EuroBasket w Polsce

Reprezentacja Polski koszykarzy do rozegrania miała 5 meczów grupowych. Po pokonaniu Słowenii mierzyła się z Izraelem w sobotę i Islandią w niedzielę. Wtorek 2 września to starcie z Francją, a na koniec zostanie jeszcze mecz przeciwko Belgom, zaplanowany na 4 września w czwartek.

Polacy wszystkie mecze rozgrywają o tej samej porze, od godziny 20:30. Transmisje ze spotkań Biało-czerwonych oraz inne starcia EuroBasketu można śledzić na antenie TVP Sport.

