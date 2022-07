Udany start Pii Skrzyszowskiej w Eugene 2022, jest awans. Klaudia Siciarz rozczarowała

W przedostatnim dniu rywalizacji w mistrzostwach świata w lekkoatletyce znów mogliśmy oglądać reprezentantów Polski. Jako pierwsze, jeszcze w sesji wieczornej (czasu polskiego), do boju ruszyły nasze zawodniczki. Pia Skrzyszowska oraz Klaudia Siciarz, bo o nich mowa, przystąpiły do rywalizacji w biegu na 100 metrów przez płotki. Za sobą mają już zatem eliminacje do półfinału.

Eugene 2022. Klaudia Siciarz bez awansu do półfinału mistrzostw świata w lekkoatletyce

Warto pamiętać, że biegów było aż sześć, w każdym udział brało siedem płotkarek, a do kolejnego etapu bezpośrednio awansowały zaledwie trzy zawodniczki. Jako pierwsza z Polek w bloku startowym pojawiła się Klaudia Siciarz. Niestety nie była w stanie nawiązać rywalizacji o przejście do następnej fazy zawodów, choć wystartowała świetnie.

Później natomiast trąciła zresztą drugi płotek, ale nawet pomijając ten fakt biegła zwyczajnie zbyt wolno. Z czasem 13,27 na mecie pojawiła się piąta w kolejności. Do trzeciego miejsca zabrakło jej 0,27 sekundy.

Pia Skrzyszowska wygrała bieg eliminacyjny w mistrzostwach świata w lekkoatletyce

Dopiero w czwartym biegu zobaczyliśmy w akcji Pię Skrzyszowską. Ona dla odmiany zaprezentowała się świetnie. Co prawda nie zdołała pobić rekordu życiowego, ale z czasem 12,70 sekundy dobiegła na metę jako pierwsza. Praktycznie przez całą długość „na jej ogonie siedziała” Visser z Holandii, aczkolwiek 21-latka poradziła sobie z presją narzucaną przez rywalkę.

Eugene 2022. Kiedy półfinały i finały w biegu kobiet na 100 metrów przez płotki?

Półfinały w biegu na 100 metrów kobiet przez płotki zaplanowano na noc z niedzieli na poniedziałek (24 i 25 lipca) na godzinę 2:05. Finały z kolei odbędą się tej samej nocy o 4:00 nad ranem.

