Rewelacyjny finisz Michała Rozmysa w Monachium 2022. Jest awans do finału

W wieczornej sesji lekkoatletycznych mistrzostw Europy zaplanowanej na 15 sierpnia wystąpiło wielu reprezentantów Polski, w tym Iga Baumgart-Witan, Paweł Wiesiołek, a także Michał Rozmys. Ostatni z wymienionych brał udział w biegu na swoim ulubionym dystansie, czyli 1500 metrów. Konkurencję miał sporą, ponieważ w półfinale eliminacyjnym udział wzięło kilkunastu sportowców, lecz to właśnie pochodzący z Lubska biegacz zaprezentował się najkorzystniej.

Świetny występ Michała Rozmysa w el. mistrzostw Europy w lekkoatletyce

Początkowo Biało-Czerwony wtopił się w tłum i niewiele wskazywało na to, że będzie w stanie tak zdominować wyścig. Oczywiście nie uczynił tego od razu, ponieważ początkowo mocno uważał na to, by nie stracić zbyt dużo energii. Biegnąc w spokojnym rytmie, utrzymywał się tuż za czołówką i zaatakował dopiero w momencie, kiedy nadarzyła się do tego odpowiednia okazja.

Stworzył mu ją jeden z przeciwników i to dość nieoczekiwanie. Mario Garcia odsunął się z wewnętrznej krawędzi bieżni w kluczowym momencie, tuż przed ostatnią prostą. Dzięki temu Biało-Czerwony mógł przemknąć obok kilku rywali, ponieważ otworzył się przed nim cały korytarz, z którego grzech było nie skorzystać.

Monachium 2022. Kiedy finał biegu mężczyzn na 1500 metrów z udziałem Michała Rozmysa?

Dzięki temu Rozmys wbiegł na metę jako pierwszy z czasem 3:37.36. Drugi był Pietro Arese z wynikiem 3:37.95, a trzeci wspomniany już Mario Garcia z rezultatem 3:38.04. – Zakładam, że za trzy dni będę gotowy do walki o najwyższe pozycje – stwierdził w rozmowie z TVP Sport zaraz po zakończeniu rywalizacji. Finał biegu na 1500 zaplanowano na czwartek 18 sierpnia.

