Iga Świątek z nokautującym ciosem! Polka nie dała szans Ukraince

Co ciekawe, obie tenisistki spotkały się stosunkowo niedawno, bo podczas turnieju WTA 1000 w Dubaju. Wówczas Iga Świątek pokonała Dajanę Jastremską 7:5, 6:0. Ukrainka pokazała dwie twarze, z jednej strony mocno ryzykując i grając na styku wynikowym z Polką, a po kilku minutach – zupełną bezradość – w zderzeniu z wiceliderką rankingu WTA.

BNP Paribas Open: Iga Świątek – Dajana Jastremska. Przekonujące zwycięstwo Polki

Podczas rywalizacji w Stanach Zjednoczonych, Ukrainka ponownie sporo ryzykowała. Jej styl gry jest zresztą dobrze znany, problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy Jastremska nie trafia w kort. Wówczas zamiast solidnych wyników, może skończyć się na... tenisowej katastrofie. I to był właśnie ten scenariusz, niekorzystny dla ukraińskiej tenisistki.

Polka praktycznie zdemolowała przeciwniczkę podczas niedzielnego spotkania. Pierwszy set mógł się zacząć od 1:0 dla Ukrainki, ale Świątek potrafiła rozstrzygnąć gema otwarcia na swoją korzyść, a następnie... kolejnych dziewięć odsłon meczu. Pierwsza partia zakończyła się bowiem wygraną 6:0 w nieco ponad pół godziny.

Świątek nie zwalniała tempa i dorzuciła kolejne cztery gemy do swojego dorobku, wychodząc na 4:0. Pojawiło się realne ryzyko, że Jastremska z BNP Paribas Open wyjedzie... na „rowerze”.

Ostatecznie jednak do tego nie doszło, a wygrany piąty gem (1:4) był... największym sukcesem przeciwniczki Świątek w całym spotkaniu. Można do tej listy dopisać jeszcze drugiego wygranego gema (2:5), ale w przypadku Jastremskiej obyło się bez przełamań, wygrywała jedynie swoje szanse serwisowe. Właściwie od początku do końca nie było wątpliwości, kto jest lepszy i będzie walczyć o trzeci tytuł mistrzowski w Indian Wells. Co więcej, Świątek broni tytułu zdobytego przed rokiem.

W IV rundzie Polka na pewno zagra z Czeszką. Świątek będzie musiała poczekać na rywalkę z pary Karolina Muchova (WTA 15.) – Katerina Sinakova (WTA 59.). Faworytką jest ta pierwsza, a mecz obu pań rozpocznie się dzisiaj około g. 20:30 polskiego czasu.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

