Ewa Różańska zdobyła srebrny medal w rzucie młotem. Polka była o włos od złota

O awans do finału rzutu młotem na mistrzostwach Europy w lekkoatletyce stanęły trzy Polki: Katarzyna Furmanek, Ewa Różańska i Malwina Kopron. Aby znaleźć się w grze o medal, trzeba było uzyskać odległość 72,5 m lub uplasować się w gronie 12 najdalej rzucających młociarek. Choć ta pierwsza nie zdołała sprawić niespodzianki i ukończyła eliminacje na 14. pozycji w całej stawce, to po jej rodaczkach spodziewano się więcej.

Z dobrej strony zaprezentowała się za to Ewa Różańska, która w drugiej próbie osiągnęła odległość 68,26 m. To dało jej drugie miejsce w drugiej grupie eliminacyjnej i awans do finału lekkoatletycznych mistrzostw Europy z ósmej pozycji. Niestety Malwina Kopron nie powtórzyła wyniku Różańskiej i spaliła trzy rzuty, przez co młociarka nie dała rady awansować do finału. Młociarka była tak załamana swoim występem, że rozpłakała się przed kamerą.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Różańska była o włos od złotego medalu

W środę 17 sierpnia po godz. 21:05 rozpoczął się finał rzutu młotem kobiet, w którym honoru reprezentacji Polski broniła Ewa Różańska. Polka była w fenomenalnej formie i już w pierwszym rzucie poprawiła swój życiowy rekord – 71,63 m, a w szóstej serii rzuciła młotem jeszcze dalej, na odległość 72.12 m. Ten wynik zapewnił Polce srebrny medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Monachium.

Do złota Polce brakło 10 centymetrów, bo złota medalistka Rumunka Bianca Florentina Ghelber najdalej rzuciła młotem na odległość 72,72 m. Na trzecim miejscu uplasowała się Włoszka Sara Fantini z najlepszym wynikiem wynoszącym 71,51 m.

