Hiszpanie zachwyceni Wojciechem Szczęsnym. Wymowna reakcja trenera Barcelony

Gwoli ścisłości, swój pierwszy mecz w barwach FC Barcelony Wojciech Szczęsny rozegrał 4 stycznia, stają między słupkami w rywalizacji o Puchar Króla. Polak w starciu z Barbastro zachował czyste konto, a Duma Katalonii zwyciężyła wysoko 4:0.

Wojciech Szczęsny z kolejnym czystym kontem. Hiszpanie są zachwyceni

Wydawało się, że Szczęsny po występie w krajowym pucharze, wróci na ławkę rezerwowych, oddając miejsce pierwszemu golkiperowi w hierarchii Hansiego Flicka. Trener Barcy po raz kolejny udowodnił jednak, że twardo trzyma się zasad, które sam zaproponował drużynie. Iniaki Pena miał spóźnić się na przedmeczową zbiórkę. Efekt? Niemiecki szkoleniowiec Barcy postawił na Szczęsnego.

Polak odpłacił się solidnym występem, kilkukrotnie skutecznie broniąc w meczu Barcelony w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Ostatecznie Katalończycy ograli Athletic Bilbao 2:0, a Szczęsny – jako pierwszy bramkarz Barcy od jedenastu lat – w swoich dwóch pierwszych występach nie dał się pokonać.

Flick krótko skwitował występ Polaka podczas pomeczowej konferencji, raz jeszcze podkreślając, że to była jego decyzja – co do nieoczekiwanej zmiany w bramce.

Hiszpańskie media podkreślają za to, że Szczęsny zagrał dokładnie tak, jak zakładano. Dając pewność drużynie, że między słupkami staje fachowiec wysokiej klasy. Szczęsny wyrobił sobie świetną markę na przestrzeni lat m.in. w Premier League, Serie A czy broniąc bramki reprezentacji Polski na najważniejszych imprezach globu.

FC Barcelona w finale Superpucharu Hiszpanii. Będzie El Clasico?

W drugim półfinale rozgrywek w czwartkowy (tj. 9 stycznia) wieczór zmierzą się Real Madryt i Mallorca. Starcie, które będzie rozegrane na saudyjskim King Abdullah Sports City, rozpocznie się o godzinie 20:00 (transmisja w Eleven Sports 1). Faworytem meczu z pewnością jest drużyna Królewskich. Jeśli Real zwycięży, dojdzie do finałowej konfrontacji z Barceloną.

El Clasico, którego stawką będzie Superpuchar Hiszpanii? Taki deser wyglądałby wyjątkowo ciekawie. Jedno jest już pewne, mecz finałowy zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę (tj. 12 stycznia), o godzinie 20:00.

