Finał nie dla Kajetana Duszyńskiego. Rozczarowujący wynik w Halowych Mistrzostwach Europy

Kajetan Duszyński przyjeżdżał do Stambułu z myślą o tym, by awansować do finału biegu mężczyzn na 400 metrów. Niestety nie osiągnął celu, który przed sobą postawił i odpadł na etapie półfinału. To rozczarowujący wynik, biorąc pod uwagę potencjał tego zawodnika.

Kajetan Duszyński odpadł z Halowych Mistrzostw Świata

Już od początku rywalizacji w Halowych Mistrzostwach Europy Duszyńskiemu nie wszystko wychodziło tak, jak by to sobie wymarzył. Starty rozpoczął od eliminacji i już z nich wyszedł, mając mnóstwo szczęścia. Przeszedł do półfinału dopiero jako „lucky loser” z wynikiem 46,66 sekundy.

W 1/2 finału z kolei uzyskał jeszcze gorszy wynik, w związku z czym na metę wpadł jako przedostatni. Sędziowie zmierzyli mu czas 47,01. Dla porównania zwycięski Karsten Warholm uzyskał rezultat na poziomie 45,43 sekundy.

Kajetan Duszyński rozczarowany swoim wynikiem w Halowych Mistrzostwach Europy

Zaraz po zakończeniu rywalizacji Duszyński pojawił się przed kamerami TVP Sport. – Nie było łatwo… Być może poszedłem za słabo od początku. Czekałem na ostatnią prostą, aby na nią zachować siłę. Czuję niedosyt, bo skoro już przyjechałem na mistrzostwa, to myślałem o finale. Wyjadę stąd z niedosytem, chociaż z sezonu halowego ogólnie jestem zadowolony. Porażki to więcej niż 50% naszej roboty i motywują do tego, aby się rozwijać – powiedział biegacz w rozmowie z reporterem. Co ciekawe przyznał też, że od pewnego czasu biega z bólami, które są nieodłączną częścią rywalizacji w hali.

Finał w biegu mężczyzn na 400 metrów zaplanowano na trzeci dzień Halowych Mistrzostw Europy w Stambule. Odbędzie się on w sobotniej sesji wieczornej. Zawodnicy powinni pojawić się na bieżni o godzinie 18:20.

