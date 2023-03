Wielki powrót Sofii Ennaoui! Mamy trzeci medal Halowych Mistrzostw Europy

Po wielkich sukcesach Adrianny Sułek i Ewy Swobody, które 3 marca zdobyły dwa srebrne medale w Halowych Mistrzostwach Europy, trzeci krążek dla Biało-Czerwonych wywalczyła Sofia Ennaoui. 28-latka biegła na dystansie 1500 metrów, a jej łupem padł brązowy medal.

Sofia Ennaoui z brązowym medalem Halowych Mistrzostw Europy

Polka dotarła na metę z czasem 4:04,06. Drugie miejsce zajęła Mihaela Claudia Bobocea z Rumunii (4:03,76), a pierwsze Laura Muir z Wielkiej Brytanii (4:03,40). Z perspektywy czasu można ocenić, że bieg Ennaoui był całkiem spokojny. Odważnie ruszyła ona do przodu zaraz po starcie i potrafiła utrzymać się w czołówce do samego końca. Przez pewien czas zajmowała nawet drugą pozycję, lecz z czasem została wyprzedzona. Mało tego, w pewnej chwili osunęła się nawet na czwartą lokatę, ale potrafiła skontrować jedną ze swoich rywalek, by zdobyć brązowy krążek.

– Chyba jestem najszczęśliwsza na tej hali. Dwa tygodnie temu jeszcze nie wszystko wyglądało tak, jak sobie zaplanowaliśmy trenerem. Cieszę się więc, że teraz udało się wszystko zrealizować. Przed nami igrzyska olimpijskie i one są najważniejsze. Świetnie jednak, że dałam radę dołożyć do mojej kolekcji kolejny krążek mistrzostw Europy – powiedziała w rozmowie z reporterem TVP Sport zaraz po zakończeniu biegu.

Sofia Ennaoui wierzy, że w przyszłości da radę pokonać Laurę Muir

– Nie chciałem przespać momentu, gdy Laura wyjdzie do przodu. Tak się stało na HME w Monachium. Wtedy byłam za bardzo schowana. Skoro tu się dobrze czułam i właściwie się zregenerowałam, to stwierdziłam, czemu by nie zaryzykować? Udało mi się spokojnie pobiec na początku. Nie udało mi się dzisiaj ruszyć za Laurą, ale jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa – zapowiedziała odważnie.

Na koniec rozmowy Ennaoui nawiązała do słów Adrianny Sułek, która przed startem na 1500 metrów zapytała naszą reprezentantkę, czy Laura Muir w ogóle jest do pokonania. Na antenie TVP Sport 28-latka odpowiedziała, że to podobny przypadek co Nafi Thiam w pięcioboju.

