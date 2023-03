Zrobiła to! Ewa Swoboda na podium Halowych Mistrzostw Europy!

W Halowych Mistrzostwach Europy Polki rywalizowały między innymi w biegu na 60 metrów. Do tej konkurencji przystąpiły: Martyna Kotwiła, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Dwie pierwsze odpadły na wcześniejszym etapie, zaś ostatnia z wymienionych osiągnęła coś wspaniałego – zdobyła bowiem srebrny medal!

Martyna Kotwiła i Magdalena Stefanowicz nie dały rady w HME

Martyna Kotwiła, która pobiegła w drugim półfinale, zajęła dopiero szóste miejsce z wynikiem 7,33. Do awansu zabrakło jej sporo, bo aż 10 setnych. Mimo tego była zadowolona z siebie. – Cieszę się z półfinału i tego, że w ogóle tu jestem. Obecność tutaj to dla mnie duży krok naprzód i efekt pracy przez wiele sezonów. Oby latem było lepiej – powiedziała w rozmowie z reporterem TVP Sport.

W ostatnim z trzech półfinałów startowała Magdalena Stefanowicz i też nie przeszła do finału. Była siódma z rezultatem 7,32. Choć przyjechała do Stambułu z chęcią pobicia rekordu życiowego, ta sztuka jej się nie udała.

Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal Halowych Mistrzostw Świata

Do finału przeszła jedynie Ewa Swoboda, zgodnie ze wszelkimi przewidywaniami. Swoją rundę wygrała z łatwością, finiszując z czasem 7.10, ogólnie trzecim najlepszym po wszystkich seriach biegów. Gdyby w tym momencie przyznawano medale, Polka stanęłaby na najniższym miejscu podium. Taki rezultat sprawił jednak, że rozbudziła apetyty kibiców co do swojego potencjalnego sukcesu.

W wielkim finale biegu na 60 metrów kobiet przyszło jej rywalizować między innymi z takimi gwiazdami jak Mujinga Kambundji czy Daryll Neita. Jak się okazało, ta druga nie spisała się tak dobrze, jak chociażby w półfinale. W przeciwieństwie do Swobody, która wyprzedziła ją i z czasem 7,09 sekundy zdobyła srebrny medal. Złoto trafiło do Kambundji. Szwajcarka wpadła na metę z wynikiem 7,00 – najlepszym w historii HME.

