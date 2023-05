Trener „Aniołków” z nową misją. Poprowadzi polskiego medalistę igrzysk

Lekkoatletyka nad Wisłą stoi na wysokim poziomie. Zawodnicy co rusz dostarczają nam mnóstwa emocji, przywożąc medale z najważniejszych imprez na świecie. Na ostatnich igrzyskach olimpijskich mieliśmy wiele powodów do domu. Podobnie może być za rok w Paryżu. Jeden z medalistów ostatniego turnieju czterolecia zmienia trenera. Z nowym chce walczyć o powtórzenie wyniku.

Aleksander Matusiński nowym trenerem Patryka Dobka

Patryk Dobekto brązowy medalista olimpijski z Tokio w biegu na 800 metrów. Ponadto może pochwalić się złotem Halowych Mistrzostw Europy z Torunia na tym samym dystansie. Biegacz zrobił furorę w biegu na dystansie dwóch okrążeń, gdyż wcześniej znany był jako płotkarz. Zbigniew Król namówił go na zmianę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Ostatni sezon był jednak w jego wykonaniu słaby, przez co po zaledwie dwóch latach rozstał się z dotychczasowym opiekunem.

Jak podaje TVP Sport Dobka poprowadzi Aleksander Matusiński. To wielkie zaskoczenie, gdyż trener znany jest z prowadzenia polskich sprinterek na dystansie 400 metrów. Dzięki sukcesom, polska sztafeta kobiet zapracowała nawet na określenie „Aniołki Matusińskiego”. Portal podaje, że w gronie kandydatów był także Walentyn Bondarenko, który już kiedyś także pracował z Dobkiem. Na przeszkodzie stanęły jednak zobowiązania Ukraińca względem działaczy w Arabii Saudyjskiej.

Patryk Dobek powalczy o powtórkę z Tokio

Dobek niedawno treningowo biegał przez płotki, czym rozpalił dyskusję nt. potencjalnych startów. Matusiński do tej pory nie prowadził zawodników, biegających dłużej niż na dystans jednego okrążenia na stadionie. Z kolei medalista igrzysk ma spore doświadczenie zarówno na 400 metrów przez płotki jak i 800 metrów, przy czym drugi dystans dostarczył mu w 2021 roku wielu sukcesów.

