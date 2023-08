Fatalne prognozy dla Polaków na mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Ma być najgorzej od wielu lat

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Impreza ta w 2023 roku odbędzie się w Budapeszcie i potrwa od 19 do 27 sierpnia. Do stolicy Węgier uda się wiele gwiazd z naszego kraju, aczkolwiek kilku ważnych postaci też zabraknie. W związku z tym przewidywania, co do tego, ile medali zdobędą Biało-Czerwoni i Biało-Czerwone są, delikatnie rzecz ujmując, nie najlepsze.

Gwiazdy reprezentacji Polski nie pojada na mistrzostwa świata w lekkoatletyce

Przypomnijmy, iż na tej niezwykle prestiżowej imprezie sportowej nie będzie mogło stawić się wiele polskich biegaczek, które całkiem niedawno stanowiły o sile naszej sztafety. W akcji nie zobaczymy na pewno Małgorzaty Hołub-Kowalik, ponieważ jest w ciąży. Kontuzje wykluczyły natomiast inne członkinie „Aniołków Matusińskiego”. Na Węgrzech nie będzie ani Igi Baumgart-Witan, ani Anny Kiełbasińskiej, ani Justyny Święty-Ersetic.

Na tym niestety nie koniec. Niedawno dowiedzieliśmy się, w dość zaskakujący sposób, że w mistrzostwach świata nie wystąpi również Adrianna Sułek. Jeszcze niedawno spodziewano się, iż wieloboistka pojedzie do Budapesztu, by pobić rekord świata w siedmioboju, co zresztą sama sugerowała. Już wcześniej, w trakcie czempionatu Europy w Stambule osiągnęła znakomity wynik i dzierżyła ten tytuł przez kilka chwil, zanim pobiła ją Nafissatou Thiam. Reprezentantka Polski jednak musiała zrobić sobie przerwę ze względu na ciążę.

Ile medali zdobędą Polacy na mistrzostwach świata w lekkoatletyce?

W mistrzostwach weźmie udział 67 Biało-Czerwonych, ale według prognoz ekspertów z „Athletics Weekly”, tegoroczna impreza będzie dla nas znacznie gorsza od poprzedniej. Z Eugene nasi rodacy przywieźli cztery krążki różnych barw. Tym razem mamy ponoć liczyć zaledwie na jeden.

Kto będzie rzekomym szczęśliwcem? Postawiono na Wojciecha Nowickiego, specjalizującego się w rzucie młotem. Zdaniem autorów analizy zdobędzie on złoty medal. Trzeba jednak przyznać, że taka teza jest całkiem wiarygodna, ponieważ w 2023 roku młociarz udowodnił już, iż jest w znakomitej formie. Niestety niżej ocenia się szanse innych gwiazd naszej ekipy narodowej.

Poniżej typy dla pozostałych reprezentacji Polski.

Czytaj też:

Ewa Swoboda prosto z mostu o nękającym ją biegaczu. „Dużo osób trzymało jego stronę”Czytaj też:

Uciekła przed reżimem, teraz wystartuje na MŚ dla Polski. Świetne wieści od PZLA