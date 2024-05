Ewa Swoboda wróciła w wielkim stylu. Polka nie zwalnia tempa przed Paryżem

Halowa wicemistrzyni świata z Glasgow (2024) pokazała klasę, startując w Czechach. Miting w Ostrawie i wygrana Ewy Swobody dała jasny sygnał, że przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy w Rzymie (7-12 czerwca) forma Polki wygląda naprawdę dobrze.

Ewa Swoboda najszybsza na 100 m podczas mitingu w Ostrawie

Polska sprinterka w Ostrawie rozpoczęła kiepsko, bo została w blokach startowych i musiała nadrabiać metry straty do przeciwniczek. Swoboda pokazała jednak moc na dystansie, ostatecznie wpadając na metę w roli zwyciężczyni.

Polka wpadła na metę z czasem 11,05 s. Jak poinformowało szanowane konto związane z lekkoatletycznymi wynikami na portalu X, tj. Athletic News, dla Swobody było to drugie najszybsze otwarcie sezonu w karierze. W 2023 roku Polka zdołała wykręcić 11,03 s – ale wówczas panowały dużo lepsze warunki aniżeli te, które „zaoferowała” Ostrawa.

Warto dodać, że Swoboda miała do niedawna problemy zdrowotne. Z tego powodu sprinterka nie pojawiła się na starcie Memoriału Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim. Swoboda miała problemy z rozcięgnem podeszwowym. Spoglądając na jej uśmiech na mecie w Ostrawie, najgorsze Polka ma już najwyraźniej za sobą.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

