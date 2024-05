Zachwycający występ polskich sztafet! Właśnie wywalczyły bilety na igrzyska

Nie jest tajemnicą, że lekkoatletyczne tradycje polskich sztafet na najważniejszych światowych imprezach są naprawdę duże. Przykładem pierwszym z brzegu mogą być ostatnie igrzyska olimpijskie w Tokio (2021). Reprezentacja Polski przywiozła złoto w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz srebro w rywalizacji pań na tym samym dystansie.

Ewa Swoboda i Natalia Kaczmarek z kwalifikacjami olimpijskimi

W sobotę 4 maja na dalekich Bahamach, konkretnie w Nassau, rozpoczęły się MŚ w sztafetach. Już pierwszego dnia reprezentacja Polski miała spore powody do radości. Zdobyto trzy kwalifikacje olimpijskie.

Miejsca na igrzyskach wywalczyła sztafeta mieszania 4x400 metrów. Nasz zespół wystąpił w składzie: Maksymilian Szwed, Iga Baumgart-Witan, Kajetan Duszyński i Natalia Kaczmarek. Polska wygrała serię eliminacyjną, spokojnie kwalifikując się na IO 2024.

Świetnie zaprezentowała się żeńska sztafeta 4x100 metrów. Polki w składzie: Kryscina Cimanouska, Monika Romaszko, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Na ostatniej prostej Swoboda pokazała dużą siłę, dystansując konkurencję.

Ostatnia kwalifikacja z sobotnich sukcesów to sztafeta 4x400 pań. Tym razem na trasę wybiegły Marika Popowicz-Drapała, Kinga Gacka, Alicja Wrona-Kutrzepa i Natalia Kaczmarek. Polki również wygrały swój wyścig.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

