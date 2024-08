Natalia Kaczmarek z radykalną decyzją. Rezygnuje z ważnej imprezy

Natalia Kaczmarek od początku roku prezentuje dobrą formę. Pokazała to jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi, gdy pobiła wieloletni rekord Polski Ireny Szewińskiej w biegu na 400 metrów. Podczas zmagań w Paryżu osiągnęła wymarzony sukces finiszując na trzecim miejscu ostatecznego pojedynku. Tym samym jako jedyna reprezentantka Biało-Czerwonych cieszyła się z medalu w lekkiej atletyce.

Natalia Kaczmarek nie wystąpi w halowych mistrzostwach świata

Kaczmarek pomału zbliża się do najważniejszego dnia w życiu – ślubu z kulomiotem Konradem Bukowieckim. On także brał udział w igrzyskach, choć nie udało mu się przejść etapu kwalifikacji. Polska biegaczka już wcześniej przyznała, że przy organizacji ceremonii korzysta z pomocy tzw. wedding planerki. Sama wraz z trenerem Markiem Rożejem szykuje się do kolejnych startów, a także do kolejnego sezonu.

W rozmowie z PS Onet szkoleniowiec odniósł się do kalendarza startów zawodniczki na sezon 2025. Kaczmarek ma w planach starty w sezonie halowym, ale będą one wybiórcze. Rożej potwierdził, że Polki zabraknie w zaplanowanych na 21-23 marca halowych mistrzostwach świata w Nankinie. Wciąż niewiadomą pozostaje jest występ na Halowych Mistrzostwach Europy. Medalistka olimpijska ma być w najlepszej formie na mistrzostwach świata na stadionie w Tokio, a co za tym idzie chce wcześniej rozpocząć sezon halowy.

– Planujemy startować i liczymy na skuteczną walkę o zachowanie pozycji w światowej czołówce. Bo to, że Natalia będzie trenować trochę inaczej, nie będzie wiązało się – taką mam nadzieję – z wolniejszym bieganiem. Chodzi nam o to, by nie eksploatować zbyt mocno organizmu i nie męczyć go tak dużą liczbą startów jak w ostatnich latać – powiedział Rożej nawiązując do faktu, iż Natalia Kaczmarek będzie częściej startować na dystansie 200 metrów.

instagram

Osiągnięcia Natalii Kaczmarek

Natalia Kaczmarek to wielokrotna medalistka olimpijska (m.in. mistrzyni w sztafecie z Tokio) i mistrzostw Europy. Przed rokiem w Budapeszcie sięgnęła po srebro mistrzostw świata.

Czytaj też:

Paweł Fajdek przerwał milczenie i alarmuje. „To okazja dla hejterów”Czytaj też:

Mocne słowa Tomasza Majewskiego. „Są słabi”