Natalia Kaczmarek jest niesamowita! Pobiła kolejny rekord Polski

Sezon lekkoatletyczny powoli dobiega końca. W jednym ze swoich ostatnich występów oglądaliśmy Natalię Kaczmarek, która wzięła udział w 4. Memoriale Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie.

Natalia Kaczmarek pobiła mnóstwo rekordów

Nasza lekkoatletka niedawno wywalczyła brąz na igrzyskach olimpijskich. W jednym z ostatnich startów lekkoatletka pobiła kolejny rekord. Polka specjalizuje się w rekordach, które od dawna były niepobite. Niedawno Kaczmarek pobiła rekord w biegu na 400 metrów na stadionie, który należał do legendarnej Ireny Szewińskiej. Sprinterka ustanowiła go w 1976 roku w Montrealu i wynosił on 49,28 s.

W czerwcu 2024 roku Natalia Kaczmarek w Rzymie zdobyła mistrzostwo Europy, przełamując barierę 49. sekund – 48,98. Z kolei pod koniec lipca poprawiła go i teraz wynosi on 48,90 s.

Ponadto w rywalizacji w RPA Natalia Kaczmarek wzięła udział w biegu na 300 metrów, gdzie pobiła kolejny rekord Ireny Szewińskiej. On również przetrwał 49 lat, aż do stycznia. Polka pobiegła w Potchefstroom 35,52 s poprawiając nieoficjalny rekord Polski wynoszący 35,70 s.

Rekord w hali na 400 metrów również należy do Natalii Kaczmarek. W 2023 roku w Toruniu lekkoatletka przebiegła ten dystans w 50,83 s.

Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego: Natalia Kaczmarek pobiła kolejny rekord

Teraz Natalia Kaczmarek wzięła udział w 4. Memoriale Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie. Tam pobiegła w nietypowym dla siebie dystansie, bo zaledwie 150 m. Polka finiszowała w 17,24 s, co uczyniło ją kolejną rekordzistką Polski.

– Ten rok to spełnienie marzeń. Nie wymagałam tyle od siebie, ale też nie spodziewałam się, że aż tyle mogę osiągnąć. I cieszę się, że mogłam zakończyć sezon rekordem Polski, choć na nieoficjalnym dystansie – powiedziała po rywalizacji na antenie TVP Sport.

