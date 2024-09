Wstrząsający atak na olimpijkę z Paryża. Ma poparzone 75 procent ciała

Lekkoatleci pomału zbliżają się do końca sezonu 2024. Maratończycy mają jeszcze indywidualne starty, na których mogą powalczyć o rekordy. Świat biegów długodystansowych myślami jest także przy Rebece Cheptegei, która walczy o życie po wstrząsającym ataku.

Olimpijka z Paryża podpalona przez partnera

Urodzona w Ugandzie zawodniczka brała udział w biegu maratońskim kończącym igrzyska olimpijskie w Paryżu. Biegacza dobiegła do mety na 44. miejscu, co nie było dla niej satysfakcjonującym wynikiem. Zawodniczka choć reprezentuje swoją ojczyznę to na co dzień mieszka w Kenii, gdzie może liczyć na znacznie lepsze warunki do treningów. Tam też żyła ze swoim partnerem.

Kenijska gazeta The Star, a także ESPN i BBC informują, że Rebecca Cheptegei trafiła do szpitala z licznymi poparzeniami zajmującymi 75 procent ciała. Przed śmiercią na miejscu uratowali ją sąsiedzi, którzy ruszyli na pomoc po usłyszeniu krzyku. Policja przekazała, że odpowiada za to jej partner, który oblał ją benzyną, a następnie podpalił. Sam agresor również doznał obrażeń i przebywa w tym samym szpitalu co poszkodowana.

„Słychać było, jak para kłóciła się przed domem. Podczas sprzeczki chłopak wylał na kobietę paliwo, a następnie ją podpalił” – powiedział Jeremiah ole Kosiom, komendant policji hrabstwa Trans-Nzoia.

Kariera Rebbeki Cheptegei

Urodzona w 1991 roku Rebbeca Cheptegei początkowo startowała w biegach średniodystansowych. Z czasem skupiła się wyłącznie na maratonach. Wygrała między innymi zawody w Padwie. Legitymuje się rekordem życiowym 2:22:47.

W komentarzach w mediach społecznościowych nie brakuje słów wsparcia pod adresem biegaczki. Kibice liczą na szczęśliwe zakończenie, a także na brutalne osądzenie sprawcy zdarzenia.

