Legia może znacznie zbliżyć się do Ligi Mistrzów. Dziś rewanż z Dinamem

Legia Warszawa w pierwszym meczu z Dinamem Zagrzeb wywalczyła cenny remis. To dobry prognostyk przed rewanżem, w którym mistrz Polski stanie przed szansą awansu do czwartej, decydującej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów.