Dariusz Szpakowski wraca na antenę. Dziennikarz skomentuje hit Ligi Mistrzów

Dariusz Szpakowski to niekwestionowana legenda polskiej komentatorki. Dziennikarz użyczał swojego głosu podczas wielu finałów mistrzostw świata, europy, a także w trakcie rozgrywek Ligi Mistrzów. Ostatnio jednak pracownik TVP miał dłuższą przerwę, która rozpoczęła się parę dni przed finałem Euro 2020.

Marek Szkolnikowski zmienił komentatora finału

Podczas Euro 2020 komentatorem finałowego starcia miał być Dariusz Szpakowski, ale na cztery dni przed meczem Marek Szkolnikowski poinformował, że legendarnego dziennikarza zastąpią Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn. Znany komentator usunął się wtedy w cień i do pracy wrócił dopiero podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, gdzie miał okazję komentować zmagania wioślarskie. Na początku października wrócił do ramówki TVP Sport jego autorski program „4-4-2”. Już niedługo natomiast pora na powrót do komentowania piłki nożnej.

Szpakowski skomentuje hit Ligi Mistrzów

Jak poinformowano w oficjalnych mediach społecznościowych TVP Sport Dariusz Szpakowski wraca do komentowania piłki nożnej. Dziennikarz będzie pracował w duecie z Marcinem Żewłakowem przy hicie piątej kolejki Ligi Mistrzów – meczu Manchesteru City z Paris Saint-Germain. Spotkanie odbędzie się 24 listopada o godzinie 21.

Mecz Manchesteru City z PSG będzie bezpośrednią walką o pierwsze miejsce w grupie A. Podopieczni Pepa Guardioli po czterech spotkaniach mają dziewięć punktów i zajmują pierwsze miejsce. Piłkarze Mauricio Pochettino natomiast z dorobkiem ośmiu punktów są na drugiej pozycji.

