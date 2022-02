Wraca Liga Mistrzów. Na początek wielki hit, czyli PSG kontra Real Madryt. Gdzie i o której transmisja?

W spotkaniu PSG i Realu Madryt trudno wyłonić faworyta. Jedni i drudzy mają po swojej stronie pewne argumenty, które trudno zbić, ale w tego rodzaju starciach może zdarzyć się dosłownie wszystko.

Kylian Mbappe, czyli marzenie transferowe Realu Madryt

Co najważniejsze, w tle jest kilka „smaczków”, na które przy okazji francusko-hiszpańskiej rywalizacji nie da się nie zwrócić uwagi. Ten najbardziej oczywisty to kwestia przyszłości Kyliana Mbappe. Królewscy marzą o sprowadzeniu 22-letniego napastnika, a on również chciałby do nich dołączyć i zapewne wydarzy się to latem.

Wcześniejsze podchody Los Blancos były jednak nieudane, bo władze paryskiego zespołu nie chciały sprzedawać jednej z największych gwiazd drużyny. Jakkolwiek spojrzeć pieniędzy nie potrzebują. Wiadomo jednak, że przed meczem władze PSG i Realu miały spotkać się, aby przedyskutować kwestię przyszłości Francuza.

PSG pełne byłych graczy Realu Madryt. Jak poradzi sobie Lionel Messi?

Ponadto wiele oczu na pewno skieruje się na inne postacie zespołu Mauricio Pochettino. Występują w nim przecież Angel Di Maria, Achraf Hakimi czy Keylor Navas, którzy CV posiadają także grę w ekipie z Madrytu. W tym gronie jest także Sergio Ramos, ale on akurat nie wystąpi z powodów zdrowotnych.

Drużynę Królewskich doskonale zna również Lionel Messi. Real to jeden z jego ulubionych rywali. W 45 meczach przeciwko Los Blancos Argentyńczyk zdobył aż 26 bramek i dołożył do nich 14 goli. W PSG spisuje się jednak poniżej oczekiwań, więc nie wiadomo, czy tym razem zaprezentuje się równie okazale.

PSG zagra z Realem Madryt – kiedy i gdzie transmisja online oraz w tv?

Mecz pomiędzy PSG oraz Realem Madryt zaplanowano na wtorek 15 lutego, na godzinę 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Polsat Sport Premium 1, a do tego będzie można ją śledzić w serwisie polsatboxgo.pl.

Czytaj też:

Afera Michniewicza zamiatana pod dywan. „Wszystko wisi na Jadczaku”