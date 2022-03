Traumatyczne wyznanie gwiazdy Manchesteru United. Piłkarz wydał poruszające oświadczenie

We wtorek 15 marca Atletico Madryt rozegrało mecz wyjazdowy z Manchesterem United w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły, choć występowały na Old Trafford, poległy 0:1 po słabym spotkaniu w swoim wykonaniu. Wkrótce po zakończeniu starcia Paul Pogba, lider angielskiej drużyny, otrzymał jeszcze gorszą wiadomość – jego dom został okradziony i to w czasie, kiedy znajdowały się w nim jego dzieci.

Dom Paula Pogby okradziony. Poruszające oświadczenie zawodnika Manchesteru United

O zaistniałej sytuacji piłkarz poinformował za sprawą swoich mediów społecznościowych. „Zeszłej nocy naszej rodzinie przydarzył się najgorszy koszmar. Gdy wróciliśmy do domu, zorientowaliśmy się, że doszło do włamania i ograbienia, podczas którego dzieci cały czas spały w swojej sypialni” – napisał Francuz.

„Złodzieje spędzili w naszym domu mniej niż pięć minut, ale zabrali nam coś bardziej wartościowego niż wszystko, co się w nim znajdowało – poczucie bezpieczeństwa. Wszystko wydarzyło się podczas ostatnich minut meczu. Wiedzieli, kiedy nie będzie nas w domu. Wracaliśmy do domu z żoną, nie wiedząc, czy dzieci są bezpieczne i czy nic im się nie stało. Dla ojca nie ma gorszego uczucia na świcie niż to, że nie udało mu się ochronić swoich potomków. Nie życzę nikomu, by czuł się tak samo jak ja tej nocy” – opowiedział Pogba.

„Oferuję nagrodę dla każdego, kto będzie miał pomysł, jak nam pomóc w tej sytuacji” – dodał zawodnik Manchesteru United. To nie pierwszy taki przypadek, gdy ofiarą włamania pada piłkarz Premier League. Wcześniej z podobnym problemem spotkali się między innymi Joao Cancelo z Manchesteru City czy też Dele Alli, kiedy jeszcze występował w Tottenhamie.

