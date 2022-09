Robert Lewandowski jest pewny siebie po hat-tricku. Jasne stanowisko ws. meczu z Bayernem Monachium

W środę 7 września FC Barcelona podjęła na swoim stadionie Viktorię Pilzno w pierwszej kolejce tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Piłkarze Dumy Katalonii rozgromili swojego rywala 5:1, a po tym spotkaniu Robert Lewandowski, który zdobył w tym meczu hat-tricka, jest na ustach hiszpańskich dziennikarzy.

Ponadto kapitan Biało-Czerwonych został wybrany MVP tego spotkania. Po końcowym gwizdku Robert Lewandowski został zapytany o cele indywidualne, jak i zespołowe w tej edycji Champions League. – Czuję się świetnie, Liga Mistrzów jest zawsze wyjątkowa. Ważne jest, aby być skoncentrowanym – podkreślił Polak po meczu z Viktorią Pilzno, cytowany przez kataloński „Sport”.

Napastnik zapytany o swój hat-trick zapewnił, że chce kontynuować zdobywanie bramek dla FC Barcelony w tym samym tempie. – Chcę strzelać jak najwięcej goli – podkreślił Polak.

Liga Mistrzów 2022. Robert Lewandowski: Jesteśmy gotowi na Bayern

34-letni napastnik odniósł się także do zbliżającego się starcia z Bayernem Monachium, skąd Polak trafił do stolicy Katalonii. – Nie myślę jeszcze o meczu z Bayernem. To będzie bardzo trudny mecz, ale jesteśmy gotowi – powiedział.

Starcie FC Barcelony z Bayernem Monachium odbędzie się we wtorek 13 września o godz. 21:00 polskiego czasu. Będzie to wielki powrót Roberta Lewandowskiego na Allianz Arenę, po głośnym transferze do Hiszpanii za 45 mln euro (plus pięć milionów w bonusach).

W środę 7 września swój pierwszy mecz w tegorocznej Lidze Mistrzów rozegrał także były klub Roberta Lewandowskiego – Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec pokonali na wyjeździe Inter Mediolan 0:2, a bramki zdobywali Leroy Sane i Danilo D'Ambrosio (gol samobójczy).

Czytaj też:

Co za mecz Roberta Lewandowskiego. Pierwszy hat-trick Polaka w FC Barcelonie