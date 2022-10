Piłkarz Bayernu tęskni za Lewandowskim. „Nie mogę się przyzwyczaić”

FC Barcelona stanie przed prawdopodobnie najważniejszym meczem obecnego sezonu. Drużyna Xaviego ma obowiązek wygrać z Bayernem Monachium, jeśli chcą pozostać w Lidze Mistrzów. Niestety nawet mimo potencjalnego zwycięstwa nie będzie to dla nich wystarczające, ponieważ Katalończycy muszą liczyć na o, że ostatnia w tabeli Viktoria Pilzno wygra w wyjazdowym spotkaniu z Interem Mediolan. Robert Lewandowski obecnie przewodzi w klasyfikacji strzelców tegorocznej Ligi Mistrzów, a nadchodzący mecz może być przedostatnim, by poprawił ten wynik. Jego były kolega klubowy, Jamal Musiala zapowiedział, że Bayern nie ułatwi FC Barcelonie zadania.

Jamal Musiala tęskni za Robertem Lewandowskim

Robert Lewandowski w zasadniczo krótkim czasie rozkochał w sobie kibiców FC Barcelony. W 15 spotkaniach Polak zdobył 17 bramek, do których dołożył 4 asysty. W pierwszym spotkaniu z Bayernem Monachium Katalończycy ulegli gospodarzom 0:2, a Polak nie pokazał się z najlepszej strony. Już w środę, 26 października będzie miał okazję zamazać obraz meczu w Monachium, choć nie będzie to łatwe zadanie. Jamal Musiala w najnowszym wywiadzie zdradził, że tęskni za Robertem Lewandowskim w Bayernie i jeszcze nie przyzwyczaił się do widywania go w innych barwach.

– Nie przywykłem do widoku Roberta w koszulce Barcelony. Mimo wszystko cieszę się, że mamy okazje wspólnie rywalizować. To nie tylko znakomity piłkarz, ale również człowiek. Jednak kiedy obaj pojawimy się w środę na boisku, to tęsknota za nim zniknie – powiedział w wywiadzie dla dziennika „AS” 19-latek.

Bayern nie ma zamiaru ułatwiać zadania FC Barcelonie

Reprezentant Niemiec zapowiedział, że sytuacja FC Barcelony nie zmieni nastawienia Bayernu Monachium przed tym spotkaniem.

– Nie zamierzamy im niczego ułatwiać. Nadal chcemy kontynuować passę zwycięstw. Naszym celem jest wyśrubowanie rekordu wygranych w fazie grupowej europejskich rozgrywek. Już w środę zamierzamy przypieczętować wygraną w naszej grupie. Więc nie liczcie, że zaciągniemy hamulec ręczny – dodał Jamal Musiala.

19-latek stwierdził, że Bayern Monachium w tym sezonie ma wszystko, żeby zwyciężyć w Lidze Mistrzów. Zapowiedział walkę do końca i wyciąganie wniosków z błędów popełnianych w poprzednich sezonach.

